NCC成立任務編組處理網際網路內容事務



▲NCC通傳會。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)21日表示，為建立網路預防危害發生機制，以及危害發生後快速因應機制，將參考iWIN網路內容防護機構方式，成立任務編組來處理與網際網路內容相關的事務。NCC主秘黃文哲表示，目前任務小組約有18~20人，抽調NCC內容處、平台處、綜規處人員來擔任。



為配合數位發展部成立，NCC今年修改組識法，移撥一部份業務到數位部，也新增網際網路傳播內容治理處，負責新增的網路治理業務，但網路治理的法源依據《數位中介服務法》日前已暫停立法，該處也暫停成立，NCC因而希望以任務編組來處理目前網際網路相關業務。



黃文哲表示，該任務編組正式名稱尚未確定，主要是希望在自律框架之下做處理，但能自律到那裡？還需與各網路平台協商，處理的範圍也還要再努力。同時也協助各部會處理有害內容所下的行政命令、預防有害內容的發生，這些都在自律前提之下，並沒有法律強制。





▲NCC近期有不少爭議事件。（圖／記者屠惠剛攝）



黃文哲說明，例如目前的iWIN網路內容防護機構，主要在兒少網路內容的自律機制，如果擴大到非兒少的部份，也可以透過iWIN或是類似iWIN架構來推展，讓多利害關係人架構來建立一個自律框架，在沒有法律（數位服務中介法）前提之下，尋求所有網際網路服務業者能在自律前提之下，讓網路可以有序、安全的使用。



NCC強調，為了解並尋求社會對於網路上是不是該進行怎麼樣的治理，NCC將進行普遍性調查，在社會未有共識前不會推動調查《數位中介服務法》。