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中天評論政策遭罰3次「法院撤銷」免繳160萬　NCC：一定上訴

▲NCC大樓（圖／林睿康記者攝）

▲NCC通傳會。（圖／林睿康記者攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞台違反事實查證原則、偏頗訊息等，分別裁處60萬元、60萬元、40萬元罰鍰。經中天提告後，台北高等行政法院認為中天有盡查證事實，因此撤銷罰鍰。對此，NCC表示，一定會提起上訴。

中天新聞台2019年3月28日在政論節目《大政治大爆卦》中，討論農漁產品滯銷議題。其中，來賓謝寒冰批評陳吉仲是最不適任的農委會主委，被民眾檢舉為謠言，遭NCC決議裁罰40萬元。

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2019年6月19日，「中天晨報新聞」播報「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」，內容評論陳菊於2014年擔任高雄市長時登革熱疫情問題，被NCC認定訊息偏頗，裁罰60萬元。

同年7月1日，「中天晚間新聞」播報「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」，批評蔡英文政府不照顧高雄人的生命。經民眾檢舉後，NCC認為該新聞違反事實查證原則，因此裁罰60萬元，綜前所述三次共罰160萬元，讓中天不服提告。

北高行政法院認為，中天新聞有提出證據資料，證實節目及新聞事實，都有相當理由可信，並未違反事實查證原則。然而，NCC決議中天違反事實查證原則對其裁罰，解釋法律及適用法律有誤，等於將《衛廣法》處罰行為態樣擴張到處罰違反公平原則的行為，已超出《衛廣法》文義規範，違反處罰法定原則，判中天勝訴，撤銷3個裁罰處分。

對此，NCC任祕書黃文哲表示，目前還沒有收到判決書，但已從網路上得知消息，未來一定會上訴。

黃文哲認為，NCC跟法院對於中天是有善盡查證義務的看法不同，至於認定是否有事實查證，應該要尊重主管機關，以主觀機關的認定為主。

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