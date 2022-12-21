民眾黨美女發言人力挺郭董！開酸民進黨：好了啦，高端推銷員

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人近日郭台銘揭露先前採購BNT疫苗遭遇的困難，也質疑為何無法購買BNT次世代疫苗，遭衛福部長薛瑞元吐槽「像是BNT推銷員」。對此，民眾黨發言人楊寶楨聲援郭台銘，同時反酸民進黨「好了啦，高端推銷員」。

▲楊寶楨發聲力挺郭董。（資料照／記者林敬旻攝）



郭台銘日前質疑，台灣到現在仍無法購買BNT次世代疫苗，他的母親也因此無法接種。薛瑞元聽完以後則回應，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，後續會進行評估，來看看是否有必要。

薛瑞元一句「BNT推銷員」引起了爭議，民眾黨發言人楊寶楨也在臉書發文，力挺郭台銘。楊寶楨提到，當初是民間力量自掏腰包、購買BNT疫苗，提供國人施打，而非蔡政府所購買的，當時整個民進黨、指揮中心儼然成為「高端的業務員」，現在卻好意思跑過來反酸郭董。

▼楊寶楨發言力挺郭董。（圖／翻攝臉書／楊寶楨）



楊寶楨指出，慈濟之前說出大實話，卻遭到側翼、網軍出征，還要發出聲明滅火，難道這樣真的合理嗎，「沒做傳統三期臨床試驗、不受國際認證的高端疫苗，民進黨之前是怎麼護航和推銷的？」

楊寶楨回顧疫情嚴重時期，總統蔡英文強調高端疫苗安全、有效、合法，行政院長蘇貞昌也聲稱「高端疫苗有良好保護力，可比擬莫德納BNT」，後面還有高端退貨、補打等事情發生，族繁不及備載，「蔡政府沒足夠能力買到BNT疫苗，甚至被質疑在刻意阻擋，如果解釋不了，也沒必要反咬民間一口。好了啦，高端推銷員。」

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