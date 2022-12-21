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快訊／郭台銘嘆無BNT　上海復星發聲明：未來訂單可換次世代疫苗

▲▼郭台銘深夜悼念亡妻　發文談人生最大遺憾：救不回愛人與家人。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次對BNT次世代疫苗議題發表意見，21日更以「禽獸食祿」抨擊政府。對此，復星醫藥21日晚間發出聲明表示，強調「未來訂單都是可以換成BioNTech次世代雙價疫苗，早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。」

復星醫藥21日晚間發出聲明表示，復星醫藥作為BioNTech在大中華地區（包括台灣）就BioNTech新冠疫苗的獨家合作夥伴，始終依照協議及正常商業規則向台灣供應BioNTech新冠疫苗，幫助加強疫情防控，協助台灣民眾早日恢復正常生活。自2021年9月在台灣開展接種以來，復星醫藥已經為臺灣提供了適用於不同人群的BioNTech幼兒、兒童和成人新冠疫苗，為台灣防疫做出重要貢獻。

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復星醫藥表示，2022年10月，BioNTech成人次世代疫苗於台灣地區獲批緊急使用授權(EUA)。復星醫藥也於12月4日已經向台灣相關部門（指CDC）提交了面向 5至11歲兒童群體的BioNTech次世代疫苗的緊急使用申請。目前，BioNTech成人和面向5至11歲兒童群體的次世代疫苗在美國和歐洲都已經獲批。香港和澳門也已經開始為當地居民接種BioNTech成人次世代疫苗。

最後，復星醫藥強調願意配合台灣的採購需求，「在我們和台灣疾病管理署簽署的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BioNTech次世代雙價疫苗，早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。」

據悉，郭台銘近日因高齡老母親想打BNT雙價疫苗，但台灣卻沒有的困境發聲。然而，衛福部長薛瑞元今日卻反問「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭再發16字回擊「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，建議「望執政者體民所苦，廣納建言」。

針對郭台銘的發言，薛瑞元表示，他聽到郭的說法很震驚跟疑惑，因為這說詞一部分和BNT、上海復星的理由類似，「整體考量，就有點懷疑郭董怎麼會講這種話。以現在疫苗市場來看，BNT在台灣就是必須透過上海復星，但是上海復星目前為止，也只有台灣一家買家。」

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