沒買BNT被罵禽獸！薛瑞元喊「訝異」：郭董說詞「和上海復星相同」





▲衛福部長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥傍晚臨時召開記者會回應郭台銘BNT雙價疫苗爭議。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次對BNT次世代疫苗議題發表意見，今（21）日下午再發文以「朽木為官、禽獸食祿」16字重砲抨擊政府。衛福部長薛瑞元晚間特別與發言人莊人祥一同召開記者會還原事件，薛表示，郭董對現有疫苗庫存與疫苗市場狀況清楚，今早推銷員一說僅為「懷疑郭董會講這樣的話」，因為過去一兩個月來BNT、上海復星也積極找疾管署談疫苗採購，一部分說詞竟然和郭董一致。

郭台銘感嘆自己高齡老母親想要打BNT雙價疫苗但台灣卻沒有，衛福部長薛瑞元今日卻反問「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘下午在臉書發文提出16字遺憾「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，也提出建議「望執政者體民所苦，廣納建言」，其用字強烈，引起大量網友討論、朝聖。

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▲郭台銘寫下「16字遺憾」，痛轟執政黨禽獸食祿 。（圖／翻攝郭台銘臉書）

薛瑞元晚間召開記者會說明，過去一兩個月BNT與上海復星都有找疾管署聯繫，希望繼續採購他們的次世代疫苗，當時我方回應需要再做謹慎評估。中間上海復星、BNT說服我方的理由，就和郭董類似，「要給民眾選擇」、「過去很多都在打BNT疫苗的，接下來採購可以讓民眾施打」等。

薛瑞元說，今早到立法院公聽會之前，媒體訪問提到郭董說是否可以購買BNT次世代疫苗，當時就很驚訝，「這確實是郭董講的嗎？」薛解釋為何自己會如此疑惑，因為這說詞一部分和BNT、上海復星的理由類似，其次以目前台灣手上還有3百多萬劑疫苗沒打完，一天最高頂多打5萬劑，很顯然在手上的疫苗是過量的。

他進一步指出，莫德納雙價疫苗目前接種240萬餘劑，通報疫苗不良事件有72件，其中和疫苗相關的就是3個心肌炎、心包膜炎，且都不是死亡個案，顯然莫德納次世代疫苗安全，正也驗證不論先前基礎劑打什麼疫苗，莫德納作為後續追加劑是安全的，沒有一定要持續接種同一種疫苗才安全。

在這樣的基礎上，疫苗採購就必須審慎評估。薛瑞元說，現有的莫德納次世代疫苗，不管BA.1、BA.5都是有效安全，手上疫苗也滿多，「整體考量，就有點懷疑郭董怎麼會講這種話。以現在疫苗市場來看，BNT在台灣就是必須透過上海復星，但是上海復星目前為止，也只有台灣一家買家。」

▲國內目前有BA.4/BA.5莫德納次世代疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元強調，郭董作為世界知名大企業家，商業判斷應該很清楚，國內疫苗存量等現況，資訊也都是公開的，如果綜合判斷，懷疑郭董會怎麼講這種話，所以他才會問「這句話真的是郭董講的嗎？怎麼很像BNT上海復星和我們講的類似」，但後面也補了一句「會整體評估看是否採購」。

薛瑞元強調，自己一點都不懷疑郭董對台灣、國家人民的熱愛，不然不會奔走捐贈疫苗給台灣民眾施打，對郭董的情操一點都沒有懷疑。只是說整體情勢判斷，政府預算有效運用，以他的認知，郭董應該不會在這個時間要求一定要採購BNT的次世代疫苗。薛瑞元說，當然未來，疫情可能變化，也可能有不同變異株出現，不排除和BNT上海復星來採購疫苗。