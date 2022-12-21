上海復星只台灣一個買家！薛瑞元曝疑點「不懷疑郭董愛國情操」

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次對BNT次世代疫苗議題發表意見，今（21）日下午再發文以「朽木為官、禽獸食祿」16字重砲抨擊政府。衛福部長薛瑞元晚間特別與發言人莊人祥一同召開記者會還原事件，以現在的疫苗市場態勢「是懷疑郭董怎麼會說這種話」，另也提到「目前上海復星就只有台灣一個買家」，郭台銘身為世界知名的大企業家，對商業上的判斷應非常清楚。

▲衛福部長薛瑞元傍晚臨時召開記者會回應郭台銘BNT雙價疫苗爭議。（圖／記者黃國霖攝）

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郭台銘感嘆自己高齡老母親想要打BNT雙價疫苗但台灣卻沒有，衛福部長薛瑞元今日卻反問「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘下午在臉書發文提出16字遺憾「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，也提出建議「望執政者體民所苦，廣納建言」，其用字強烈，引起大量網友討論、朝聖。

▲郭台銘寫下「16字遺憾」，痛轟執政黨禽獸食祿 。（圖／翻攝郭台銘臉書）

薛瑞元晚間召開記者會說明，過去一兩個月BNT與上海復星都有找疾管署聯繫，希望繼續採購他們的次世代疫苗，當時我方回應需要再做謹慎評估。中間上海復星、BNT說服我方的理由，就和郭董類似，「要給民眾選擇」、「過去很多都在打BNT疫苗的，接下來採購可以讓民眾施打」等。

薛瑞元說，今早到立法院公聽會之前，媒體訪問提到郭董說是否可以購買BNT次世代疫苗，當時就很驚訝，「這確實是郭董講的嗎？」薛解釋為何自己會如此疑惑，因為這說詞一部分和BNT、上海復星的理由類似。

薛瑞元指出，台灣目前庫存莫德納次世代疫苗數量多，不良事件通報又驗證其安全性，在這樣的基礎上，疫苗採購就必須審慎評估。薛瑞元說「整體考量，就有點懷疑郭董怎麼會講這種話。以現在疫苗市場來看，BNT在台灣就是必須透過上海復星，但是上海復星目前為止，也只有台灣一家買家。」

▲國內莫德納次世代疫苗存量尚多，圖為接種資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元強調，自己一點都不懷疑郭董對台灣、國家人民的熱愛，不然不會奔走捐贈疫苗給台灣民眾施打，對郭董的情操一點都沒有懷疑。

只是說整體情勢判斷，政府預算有效運用，以他的認知，郭董應該不會在這個時間要求一定要採購BNT的次世代疫苗。薛瑞元也補充，當然未來疫情可能變化，可能有不同變異株出現，指揮中心也不排除和BNT上海復星來採購疫苗。

而針對郭董認為母親接種BNT，接種次世代疫苗不應該冒風險更換品牌。薛瑞元今天也特別自揭病史，選擇打四劑高端，是因為他有自體免疫家族史，且自體免疫抗體檢查陽性，為了避免引起體內可能的免疫疾病出現，選擇次單位蛋白疫苗高端。

薛瑞元接著說，目前高端不再生產，如果他繼續再打勢必要轉換疫苗，可能要用Novavax，當然這相對也是安全疫苗，轉換疫苗不見得風險更大。薛強調，每個人都有選擇原因，要整體考量，不會自己的因素就要求政府繼續製造高端疫苗。