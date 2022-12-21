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竹市舊城新風潮　邀民眾發掘隱藏版優質店鋪

▲「敲敲金工」為新竹首家金工銀飾教學場域。（圖／新竹市政府提供）

▲「敲敲金工」為新竹首家金工銀飾教學場域。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（111）年成功爭取中央「商圈街區營造競賽補助計畫」，共輔導30處店家，協助具故事性老店家們紛紛活化轉型，其中鄰近新竹城隍廟的「茶酒侍」、「赫赫珠寶」、「敲敲金工」、「Dye業」等特色店家開創新式體驗式消費風潮，盼讓更多人發掘隱藏在舊城內的特色美食與優質店家，歡迎民眾預約體驗，感受手作奧妙與樂趣。

新竹市代理市長陳章賢表示，舊城商圈為新竹發展最早期的業者，銀樓金飾與傳統店家林立，隨著大型百貨公司開設、商圈逐漸轉移，加上消費型態改變，商圈內具故事性的老店家們被迫面臨轉型或形態調整。市府過去8年持續推動步行城市、舊城再生運動，包含騎樓順平、老屋活化、纜線下地等，透過重整市容讓環境更舒適，為讓遊客創造更多服務與消費契機。

市府表示，舊城商圈藏身許多手工體驗特色店家，「茶酒侍」坐落長安街，是一處傍晚後才開啟的花草茶與葡萄酒體驗精緻場域，在老闆Enya黃湘蓮耕耘下，開創品香體驗與學習課程，內容多元豐富且無限時，能依據客人的需求與狀態調和出相符的飲品，還能從中學習專業知識。

「赫赫珠寶維修訂製專門店」位於中山路，是新竹首間以貴金屬工藝製造與珠寶修復為主要服務的門市，二代接班人Vic康琮侑秉持著父執輩對服務與品質的堅持，用心對待每位客戶，並依客人需求客製貴金屬設計專屬課程，提供專業建議及親切指導，打造獨一無二的飾品，體驗金工的奧妙與樂趣。

「敲敲金工」為新竹首家金工銀飾教學場域，充滿大地色系的教學空間優雅舒適，創辦人施懿芳雖為台南人，卻獨鍾新竹舊城區迷人小小巷弄，盼在充滿歷史韻味的環境中，透過傳統工藝來傳遞手作溫度，民眾來這裡體驗手作的同時，也可以享受下午茶及甜點，並欣賞藝術家的珠寶飾品及畫作展覽。

「Dye業」則是由香山子弟成立的藍染與陶藝工作室，老闆連威棣幾年前受朋友邀約進駐東門青創基地，因緣際會再回到新竹創立工作室，投身藝術創作。連威棣說，自己曾歷經2年時間慢慢摸索，將藍染工藝帶入日常生活，現在他做藍染也玩燒陶，工作室接待民眾或遊客體驗藍染工藝，讓更多人認識不一樣的新竹。

「Susan’s shop乾燥花」隱身大同路，無招牌低調風格，猶如新竹舊城區秘密花園，主理人洪瓊雯Susan為北部歸鄉的設計師，店內花材豐富多樣，彷彿置身歐州巷弄般典雅，倡導環保與生活美學，將廢棄瓶器回收再利用，用乾燥花點綴為新裝飾，用創意闡述生活中美學。

「新禾毛線行」則是位於中央商場內、經營超過半世紀的傳統毛線行，老闆謝福欽談起臺灣地區毛線發展歷史，如數家珍般娓娓道來，他盼這項傳統技法，能夠透過新的手創模式再度燃起年輕人興致，繼續傳承下去。

「九慕手烘咖啡專門店」落腳中正路，老闆朱翰霆喜愛老屋歷史氛圍，希望透過咖啡連結起人與人之間的情感，努力為到訪的客人煮好每一杯咖啡，讓這裡成為每一個人願意駐足停留的咖啡店。

產業發展處處長許智堡說明，市府近年積極推動舊城再生，今年成功爭取經濟部中小企業處「商圈街區營造競賽補助計畫」，以商圈店家輔導、社群整合力、節慶行銷三大策略，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，今年共輔導30處店家獲熱烈迴響，期盼藉由舊城景觀及友善步行環境，讓越來越多人，願意在快節奏的都市叢林放慢腳步，發掘隱藏在舊城內的特色美食及優質手作小店。

產發處表示，為活絡舊城區，今年10月至11月間，連續5週末共規劃10場次「舊城漫步市集」，集結優質文創、美食與在地特產攤位，並配合主題活動，邀街頭藝人表演及駐唱，吸引上萬人次觀光消費，為舊城商圈注入新活水；另也策展「竹塹展風華 好物選展」打造「舊城小旅行」中繼點。期盼未來能藉由常態性活動結合新竹舊城特色景點，吸引遊客至新竹舊城商圈，增進地方經濟產值，重振舊城商圈風華。

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