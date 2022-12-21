柯文哲嗆內政部「卡蛋」　花敬群批甩鍋：連北市都發局自己都有疑慮

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

準台北市長蔣萬安21日強調，大巨蛋目標是一年內完工，盼中央支持。立委李德維21日質詢代理內政部長花敬群相關議題，花敬群表示，內政部相關測試都結束了，接下來是北市對於實際燃煙測試。至於台北市長柯文哲不斷抱怨「卡蛋」，花回應，都發局對於市長交辦事情有猶豫，因此把鍋丟給中央，但根本於法不符，連都發局自己都有疑慮。

立法院內政委員會21日邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案並備質詢。

李德維質詢時指出，大巨蛋對排煙檢測、防火避難都通過了，還有多少缺失？對此，花敬群表示，接下來是北市政府對於實際燃煙測試，應該要實際去燒，看有沒有符合標準，有符合就通過，若沒有符合就要再做調整，內政部相關測試都結束了。

對於台北市長柯文哲將要卸任，不斷埋怨內政部卡蛋，花敬群表示，內政部正派經營，包括內政部參事張溫德將任台北市政府副秘書長、國家住宅及都市更新中心董事王玉芬將擔任台北市都發局長，都可以問他們內政部是怎麼樣處理大巨蛋，一切經的起考驗，絕對沒有任何惡意，一切照規定。

花敬群指出，反而是台北市政府，都發局對於市長交辦事情有猶豫，因此把鍋丟給中央，導致市長本身誤解，以為內政部卡蛋，但其實是於法不符，連都發局自己都不能認同。

至於多位內政部官員至北市府就職，李德維詢問，大巨蛋跟北市府溝通是否能更正向？花敬群表示，本來就都是很理性溝通、非常好的專業對話，沒有問題。