綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

▲立委王美惠質詢花敬群。（圖／翻攝國會頻道）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，立委王美惠質詢時呼籲，希望這項條例趕快過，保障普通百姓買得起房，不要被外面的聲音影響。而她話鋒一轉，也批評社宅數量還不夠，「小英說要蓋多少，現在蓋不到一半！」花敬群此時緩頰「超過了。」王美惠則批評，「講歡喜的啦！有的才剛動土而已，要催啦！」

立法院內政委員會21日邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案，並備詢。

對於預售屋換約轉售，花敬群表示，2016年房地產市場其實非常不好，因此當時拼命蓋社會住宅，這2年漲價後，就開始積極處理紅單，去年底就提出平均地權條例，對市場的控制跟掌握其實非常嚴格，都沒有拖到，處理法案需要時間，中間當然民眾會不滿，所以趕快送。

王美惠也替花敬群打氣，她表示，中央的所作所為應該大聲說，這是為了居住正義，是因為建商壟斷房地產，民眾希望政府是有擔當的，不要做到流汗被嫌到流口水。

王美惠表示，希望這項條例趕快過，每個黨都一樣，都希望可以做得更完全，讓一般百姓可以買房，所有的條例是要保障普通百姓買得起房，不要被外面的聲音影響，條款一直修，修到最後都抓不到大尾的，只抓到小的，「那就白費我們修法了，雖然有很多意見，但要思考站在一般百姓角度。」

王美惠也批評，全台灣的社會住宅還蓋不夠，「小英說要蓋多少，現在蓋不到一半！」花敬群此時緩頰「超過了、超過了。」王美惠則批評，「我們講歡喜的啦！有的才剛動土而已，要催啦！」王美惠呼籲內政部加速動作，她表示，人若有一棟房子住，是繼續打拼的動力之一。