　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元旦出行享優惠　選擇搭乘大眾運輸便利不壅塞

▲元旦選擇大眾運輸有優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲元旦選擇大眾運輸有優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

即將告別2022年，迎接嶄新的2023年；今年12月31日至112年1月2日為期3天的元旦連假，公路總局預期迎曙光與旅遊人潮將會增加，熱門景點車潮可能會湧現，為避免交通壅擠影響遊興，鼓勵民眾改利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，減少道路上的私有運具數量。

▲元旦選擇大眾運輸有優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲元旦選擇大眾運輸有優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東監理站說，元旦3天連假，於12月30日至112年1月2日連假期間，86條國道客運路線享平日優惠或85折票價。另51條台灣好行路線，刷電子票證享半價優惠。

而國道客運、台鐵、高鐵轉乘在地客運，享基本里程(或一段票)免費。此外，公路總局針對東部地區提供加碼優惠，於12月31日至112年1月2日推出「在地有腳租賃優惠」及「4人同行1人免費」(擇1使用)，詳細優惠內容與路線資訊請至公路總局網頁查詢。

屏東監理站提醒，若民眾想了解連假期間乘車票價及轉乘優惠等好康訊息，可至交通部公路總局網頁、公路客運業者網站，或者手機下載「iBus公路客運」APP，讓您快速掌握客運路線資訊、最新優惠與預估到站時間。新冠疫情雖已逐漸和緩，

為讓民眾安心乘車，該監理站將持續要求客運業者做好環境清潔，定時進行場站與車輛設備消毒，並呼籲民眾搭車時仍須佩戴口罩，以降低群聚感染風險，守護大眾健康。

ET快訊
快訊／台南經發局長「住處遭搜索」！　數人被傳喚
網美全裸DIY影片瘋傳！　怒回擊了：我依然是個閃耀的星星
遭長期家暴！妻勒斃酗酒夫　鄰居嘆：應該忍無可忍了
獨／金髮女屍恐變「無名屍」！　無家屬願領回
明「冬至」別愛愛！　5禁忌一次看
柯建銘怒了！　「把我跟林智堅拖去斬首示眾好了」
民進黨立委不忍了！　突嗆蔡英文「這件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶救生命大作戰！台東行動急診室守護偏鄉　非6都唯一連4年獲獎

7團體與企業認養太魯閣國家公園10條步道　太管處贈感謝狀

元旦出行享優惠　選擇搭乘大眾運輸便利不壅塞

氣候變遷！提升農業經驗與行銷　徐榛蔚赴彰投雲3縣取經

冬至吃湯圓無負擔！花蓮慈院日式豆腐丸子　手把手教您自己做

勞保紓困貸款每人最高10萬元！　26日起開放申請

欠稅131萬元拒繳　陳姓負責人經執行署台南分署聲請管收獲准

屏縣疫苗施打巡迴車走透透　COVID-19+流感疫苗雙針齊下

台北水源三通向前邁進　通盤檢討新北市都委會審議通過

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理植晶片

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

搶救生命大作戰！台東行動急診室守護偏鄉　非6都唯一連4年獲獎

7團體與企業認養太魯閣國家公園10條步道　太管處贈感謝狀

元旦出行享優惠　選擇搭乘大眾運輸便利不壅塞

氣候變遷！提升農業經驗與行銷　徐榛蔚赴彰投雲3縣取經

冬至吃湯圓無負擔！花蓮慈院日式豆腐丸子　手把手教您自己做

勞保紓困貸款每人最高10萬元！　26日起開放申請

欠稅131萬元拒繳　陳姓負責人經執行署台南分署聲請管收獲准

屏縣疫苗施打巡迴車走透透　COVID-19+流感疫苗雙針齊下

台北水源三通向前邁進　通盤檢討新北市都委會審議通過

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理植晶片

台積電上漲1.5元收459！　台股上漲64點站上14200

冬至大吃湯圓小心「1器官」抗議！　醫曝「健康風險」：2類人別吃

中和千坪靜巷綠意美邸！「景安文匯」機能交通優勢難以複製

台南市府經發局長陳凱凌「住處遭搜索」　南檢傳喚數人

結局驚喜！吳念軒和邱以太上演「男男吻戲」　開啟土地公外掛超能力

富邦有新洋投人選！今年曾效力韓職　富藍戈、安得勝談約中

爆乳正妹慘被下藥全身「七孔流血」　沒被撿屍卻成喪屍太恐怖

癡情女要匯13萬救「英國男友」　警撥電話表明身份對方秒掛斷

女富豪獨鍾碧湖旁豪宅　二度出手砸2.27億加碼頂樓戶

為方便民眾就醫　北京、上海等省市取消就醫核酸查驗

地方熱門新聞

彰化拆郵局蓋影城「國賓不來了」網友：被唬了

勞保紓困貸款每人最高10萬元！

欠稅131萬元拒繳陳姓負責人管收

台北水源三通　新北市都委會審議通過

沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案招商成功

烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

埔心牧場轉型影城　打造成為桃園旅遊新亮點

日本群馬縣水上町長阿部賢一拜訪南消

屏東疫苗施打巡迴車走透透　新冠+流感雙針齊下

日式豆腐丸子過冬至　花蓮慈院推DIY美味食譜

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理

更多熱門

相關新聞

2023「最新髮型範本」一次看

2023「最新髮型範本」一次看

新的一年即將到來，你是不是也想換個新髮型，新年新氣象呢？法國頭皮頭髮養護專家萊法耶，提出2023年流行髮型關鍵字，給你當作變髮參考，一起來看看你適合哪一款？

台鐵明年1月加薪跳票？工會嗆「翻臉有理」　春節陷罷工危機

台鐵明年1月加薪跳票？工會嗆「翻臉有理」　春節陷罷工危機

跨年名單出爐！周興哲+八三夭現身台中

跨年名單出爐！周興哲+八三夭現身台中

全台都有！2023跨年活動一次看

全台都有！2023跨年活動一次看

2023訂製禮服新趨勢

2023訂製禮服新趨勢

關鍵字：

20222023元旦連假電子票券屏東監理站

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

快訊／動物園食蟻獸媽媽難產死亡

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面