元旦出行享優惠　選擇搭乘大眾運輸便利不壅塞

▲元旦選擇大眾運輸有優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

即將告別2022年，迎接嶄新的2023年；今年12月31日至112年1月2日為期3天的元旦連假，公路總局預期迎曙光與旅遊人潮將會增加，熱門景點車潮可能會湧現，為避免交通壅擠影響遊興，鼓勵民眾改利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，減少道路上的私有運具數量。

屏東監理站說，元旦3天連假，於12月30日至112年1月2日連假期間，86條國道客運路線享平日優惠或85折票價。另51條台灣好行路線，刷電子票證享半價優惠。

而國道客運、台鐵、高鐵轉乘在地客運，享基本里程(或一段票)免費。此外，公路總局針對東部地區提供加碼優惠，於12月31日至112年1月2日推出「在地有腳租賃優惠」及「4人同行1人免費」(擇1使用)，詳細優惠內容與路線資訊請至公路總局網頁查詢。

屏東監理站提醒，若民眾想了解連假期間乘車票價及轉乘優惠等好康訊息，可至交通部公路總局網頁、公路客運業者網站，或者手機下載「iBus公路客運」APP，讓您快速掌握客運路線資訊、最新優惠與預估到站時間。新冠疫情雖已逐漸和緩，

為讓民眾安心乘車，該監理站將持續要求客運業者做好環境清潔，定時進行場站與車輛設備消毒，並呼籲民眾搭車時仍須佩戴口罩，以降低群聚感染風險，守護大眾健康。