台中跨年重量卡司名單出爐！周興哲+八三夭　還有188秒煙火秀

記者白珈陽／台中報導

迎接2023年倒數計時10天，台中市跨年晚會祭出超強卡司，中市府20日記者會公布名單，有情歌天王周興哲、原子少年夯團天王星、韓國音樂才子SHAUN、搖滾天團八三夭、Bii畢書盡等重量A咖藝人；此外，人氣男團天王星與實力派女神閻奕格今日也現身台中，為跨年活動暖身造勢，讓粉絲現場暴動、尖叫連連，已經可預見跨年夜人潮盛況！

▲台中市府今舉行跨年晚會記者會，男團天王星為活動暖場造勢。（圖／台中市政府提供）

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台中市政府今上午舉行跨年晚會記者會，新聞局表示，今年跨年晚會場地於「水湳中央公園」，接近午夜倒數時刻，將精心安排188秒國際高空煙火秀，近百種煙火花色排列組合，一年僅有一次，讓華麗的高空煙火難得在市中心優雅升空綻放，今年煙火有長達250公尺展演面寬，設計風格包括：高密度熱鬧的中低空煙火，搭配大尺寸色澤繽紛的高空煙火，在空中呈現層次豐富的動態畫面，有華麗優雅、也有磅薄熱鬧的璀璨煙火。

▲台中市政府今上午舉行跨年晚會記者會。（圖／台中市政府提供）

▲歌手閻奕格現身記者會。（圖／台中市政府提供）

交通方面，交通局長葉昭甫表示，本次活動規劃市府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線4條免費接駁路線，由各接駁站往會場的發車時間為31日下午5時至晚間11時30分；離開會場發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車。另外捷運、台鐵及行經會場周邊的公車路線，也會配合跨年晚會活動延後收班，歡迎搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具前往會場的朋友轉乘免費接駁車至會場。



自行開車或騎車的民眾，市府也規劃3處汽車停車場及1處機車停車場，自會場北側由國道、台74線及環中路方向來的民眾，可將車輛停放在北水湳停車場，再轉乘北水湳線接駁車前往；自會場南側由市區道路方向來的民眾，可將車輛停放在創研22或創研26停車場後再步行至會場；騎乘機車的民眾，市府於會場東北側規劃近4,100個機車位供停放，歡迎民眾停車後步行至會場。



交通局提醒，今年跨年的管制時間提前至31日早上8時，並將視現場實際交通狀況，機動調整相關交通管制措施，請市民朋友配合現場交管人員引導與指揮前往會場，維持展區周邊交通順暢。