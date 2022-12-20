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台鐵明年1月加薪跳票？工會嗆「翻臉有理」　春節陷罷工危機

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵明年1月發放留才津貼案仍卡在行政院，恐面臨跳票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年掛牌公司化，台鐵工會爭取員工權益，交通部曾承諾明年(112)年1月1日發放留才獎金津貼2千元，另司機員安全獎金調高5成，距離明年1月僅剩不到2周，台鐵工會表示，該案仍卡在行政院還沒核定，加上子法強行公告，「工會翻臉有理」，不排除春節發起罷工停駛。

因應台鐵公司化，交通部目標今年底前完成16項公司化子法草案，其中6項子法尚未討論，其餘已進入協商，4項子法更已公告。

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交通部近日公告「執行台鐵公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，也因未納工會意見，引發台鐵工會不滿痛批「鴨霸」、「把工會當塑膠」，12月27日將召開擴大常務會議研商罷工投票，不排除春節罷工停駛。

而台鐵公司化爭議不僅如此，交通部日前承諾明年(112)年1月1日發放留才津貼2千元，扣除今年8月1138名薪水不到3萬元的營運人員和契約人員已加薪11.4％至21.3％外，剩下尚未加薪台鐵員工規劃明年元旦起發放留才津貼，約1.6萬名員工適用，等同每人可加薪2千元；司機員安全獎金將增加5成，以部分司機員每月安全獎金3千元推算，等於每月再加薪1500元。

▲▼ 台鐵員工「五一勞動節不加班」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台鐵春節再度面臨停駛危機。（資料圖／記者劉亮亨攝）

不過距離明年1月僅剩不到2周，台鐵工會秘書吳長智表示，明年1月要發放留才獎金津貼，以及司機員安全獎金增加5成等，仍卡在行政院還沒核定，若明年1月跳票，就證實政府再一次說謊，加上子法協商和修正打迷糊仗，政府無情，就不要怪工會無義，工會翻臉有理。

根據台鐵工會規劃，12月27日台鐵工會將召開擴大常務會議，研討是否發起罷工投票，不排除春節罷工停駛「回家吃團圓飯」。

交通部表示，目前仍持續與行政院溝通中，爭取依照原目標明年1月發放留才津貼和獎金；另針對子法預告，僅是掌握和因應公司化時程的程序，但工會意見會在預告草案後納入修法考量，並不會預告後就不跟工會協商，針對雙方對子法修法程序理解落差，會持續積極與工會溝通。

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