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搶救生命大作戰！台東行動急診室守護偏鄉　非6都唯一連4年獲獎

▲▼第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」榮獲社會關懷服務類獎項。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」榮獲社會關懷服務類獎項。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國家發展委員會19日在台大醫院國際會議中心辦理第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」榮獲社會關懷服務類獎項，由行政院院長蘇貞昌親臨現場頒獎，縣長饒慶鈴表示，近年積極提升縣內醫療及消防量能，不僅擴建消防分隊也增添人力，全縣共達11支高級救護隊，縣府會持續努力，提升縣民平均餘命及守護鄉親健康安全。

▲▼第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」榮獲社會關懷服務類獎項。（圖／台東縣政府提供，下同）

「政府服務獎」堪稱政府機關服務最高榮譽奧斯卡，目的在於肯定政府機關創新作為與社會資源結合及公私協力等方式，提出民眾有感且具創新整合的服務，歷年來角逐情況激烈，第5屆政府服務獎由133個政府單位參獎、38個單位入圍，台東縣政府在繼台灣國際衝浪公開賽、台東慢食節、大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心獲獎後，再次以消防實力獲得政府服務獎，成為全台非六都唯一連續4年獲獎的單位。

▲▼第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」榮獲社會關懷服務類獎項。（圖／台東縣政府提供，下同）

頒獎典禮於下午3點由蘇貞昌院長主持，院長在致詞時特別推崇台東縣近年積極提升縣內醫療及消防救護實力，守護鄉親與遊客生命安全，應該要特別給台東縣政府及饒慶鈴縣長大大的鼓勵，且臺東縣能夠連續4年獲獎，實屬不易，也要對努力推動縣政的縣府團隊肯定。

▲▼第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，台東縣以「搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！」榮獲社會關懷服務類獎項。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台東因幅員廣大，上任以來積極提升縣內醫療及消防等量能，不僅提升消防人力，目前全縣擁有11支高級救護隊，除了台東高救隊，陸續成立關山、長濱、達仁等高救隊，甚至綠島也設立全國第一支離島高救隊，逐步打造「救護車等同於行動急診室」，讓消防成為醫療的延伸，全面提升消防救護能量，更擁有全台第一的國家認證中型搜救隊，無論國內或國外救援，台東都能為搶災、搶險及救援盡心力，看見台東的消防救護實力。

台東縣消防局長管建興則指出，在縣府與醫療院所等大力支持下，成功爭取12種藥物及7種技術等透過預立醫囑即可使用，再加上各界熱心公益捐贈的救護設備器材，並應用5G技術將救護車持續升級，利用5G科技高速傳輸技術及時與醫院端聯手挽救生命，達到即刻救援，使台東高級救護技術大幅精進與突破，守護台東鄉親與遊客生命安全。2021年台東縣在到院前心肺功能停止急救成功率達到33.58％居全國第2、急性腦中風準確送醫率高達86.7％、縣民的平均餘命更增加了1.15歲。

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關鍵字：

行動急診室守護偏鄉六都搶救生命作戰

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