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全台僅剩200隻！花蓮劃設台灣狐蝠保護區　保育指南守護好蝠氣

▲▼花蓮推動台灣狐蝠棲地保育計畫，透過平台會議與教育訓練課程，凝聚相關單位保育共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮推動台灣狐蝠棲地保育計畫，透過平台會議與教育訓練課程，凝聚相關單位保育共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為守護瀕臨絕種的保育類野生動物台灣狐蝠，花蓮縣府推動台灣狐蝠棲地保育計畫，透過平台會議與教育訓練課程，凝聚相關單位保育共識，將狐蝠保育融入環境景觀營造之中，並編製「台灣狐蝠棲地保育指南」，提供公私部門進行樹木修剪與景觀維護的參考指引，打造人與動物和諧共存的幸蝠花蓮。

▲▼花蓮推動台灣狐蝠棲地保育計畫，透過平台會議與教育訓練課程，凝聚相關單位保育共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，蝙蝠是傳統中華文化福氣的象徵，守護狐蝠，即是守護花蓮好福氣。台灣狐蝠全臺僅剩200隻，而花蓮具有本島唯一的穩定族群，是狐蝠存續的關鍵棲地，因此，保育台灣狐蝠縣府責無旁貸。近年透過美崙溪水環境改善工程、洄瀾灣流水環境改善等相關計畫，盤點台灣狐蝠重要棲息地點與利用植物，並籌備劃設「美崙溪二級海岸保護區」，以保護台灣狐蝠的分布熱區。今年更透過台灣狐蝠棲地保育指南，朝向保育推廣並優化狐蝠棲地的方向前進。

▲▼花蓮推動台灣狐蝠棲地保育計畫，透過平台會議與教育訓練課程，凝聚相關單位保育共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚說，縣府農業處今年度透過平台會議，邀請相關公園綠地管理單位與學校機關一同討論，宣傳台灣狐蝠保育理念與生態知識，優化樹木修剪的流程，並透過成果發表記者會，公開「台灣狐蝠棲地保育指南」，宣示縣府保育狐蝠的決行與行動。

▲▼花蓮推動台灣狐蝠棲地保育計畫，透過平台會議與教育訓練課程，凝聚相關單位保育共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

編製「台灣狐蝠棲地保育指南」，提供公私部門進行樹木修剪與景觀維護的參考指引。

徐榛蔚表示，未來花蓮縣政府會持續致力於狐蝠保育，全縣分區逐步盤點潛在棲地與利用植物分布，棲地保育指南也會隨著資料更新滾動修正，並將持續辦理狐蝠生態導覽與講座，讓民眾更加認識這群與我們一起生活在這片土地上的珍稀嬌客，共同守護花蓮家園好蝠氣。

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