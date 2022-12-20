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國際扶輪總社長來台贈書　響應賦權女孩計畫

▲【廣編】國際扶輪總社長來台贈書　響應賦權女孩計畫。（圖／國際扶輪提供）

圖、文／國際扶輪提供

2022-23賦權女孩委員會以DEI多元平等包容精神持續關心女性議題，與地區既有委員會及社區夥伴合作，期盼每一個角落的女孩都能獲得啟發與關注。爰此，賦權女孩委員會推出五個行動方案（1）與偏鄉英文教育委員會合作，贊助性別平等英文繪本William’s Doll，（2）與法治教育委員會合作，贊助五個特別獎，（3）與扶少團合作，傳遞扶輪正能量，（4）贈送促進性別平等書籍到偏鄉學校圖書館，（5）協助各社發展性別平等計畫。

今年12月17日（六）下午，總監徐錕柏及永久基金巨額捐獻顧問林鑾鳳特別邀請社長等扶輪先進一起參與第（4）個行動方案贈送促進性別平等書籍到偏鄉學校圖書館，透過非營利組織女書文化協會及女書店，大家一起打包裝箱書籍，親手服務，贈送書籍到花蓮台東偏鄉學校，讓偏鄉學生也能得到資源與力量。國際扶輪總社長珍妮佛.瓊斯RI Jennifer Jones是扶輪社118年來第一位女性社長，剛好來到台灣訪問，總監徐錕柏也邀請她一起來親手打包書籍，幫助更多偏鄉學校學生。

總監徐錕柏期許更多扶輪社友發揮多元平等包容精神，一起來支持偏鄉女性，讓偏鄉學生不孤單。永久基金巨額捐獻顧問林鑾鳳則表示扶輪社友一向出錢出力出時間，關心社會弱勢，不遺餘力。國際扶輪總社長珍妮佛.瓊斯RI Jennifer Jones很高興來到美麗台灣，也感謝台灣扶輪社友支持賦權女孩行動方案。外交部NGO國際事務會副執行長吳竹君感謝扶輪社長期幫助國家拓展外交空間，讓世界看到台灣扶輪人的熱情活力。女書文化協會理事長宋順蓮除了說明女書文化協會送書到偏鄉計畫，也再次感謝扶輪社友願意支持偏鄉的性別平等教育。

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