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大陸 大陸焦點 特派現場

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

▲大陸藥局常見的退燒藥布洛芬。（圖／CFP）

▲大陸藥局常見的退燒藥布洛芬。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫政策逐漸放寬，無症狀及輕症者被要求自行在家隔離觀察，將醫療資源留給中、重症患者，因此，包含退燒藥在內的成藥，成為居家防疫必備的症狀藥物，引起大陸各地民眾搶備。有民眾發現，社群平台《小紅書》上近日出現不少「異地網購藥品攻略」的文章，鎖定搶佔偏鄉小縣城藥物資源，引起部分網友批評。

▲大陸社交平台《小紅書》上出現不少「異地購藥攻略」搶購偏鄉藥物資源。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸社交平台《小紅書》上出現不少「異地購藥攻略」搶購偏鄉藥物資源。（圖／翻攝環球時報，下同）

《環球時報》報導，攻略稱只需通過將跑腿軟件的定位修改到廣西、西藏、新疆等地，通過快遞方式就能搶購到中小城市藥店的布洛芬、美林、泰諾林等退燒藥品。有商家告訴記者，最近確實收到多個外地訂單，要求將藥品通過快遞寄出。

《小紅書》部分博主發布「異地網購藥品攻略」，不少網友在搶藥成功後，還主動在社交平台上分享「成功秘訣」，告訴其他人哪些地區的藥店還有存貨。經實測搜索，「新疆 買藥」；「廣西 買藥」等關鍵字，仍有部分文章分享異地買藥成功的經歷，但許多相關攻略已經因網友舉報而下架。

▲大陸社交平台《小紅書》上出現不少「異地購藥攻略」搶購偏鄉藥物資源。（圖／翻攝環球時報）

由於購買對象鎖定的是一些偏鄉小縣城裡的藥店，廣西當地民眾便痛斥「異地購藥」的行為，將會導致不會使用快遞電商或網路的老年人無藥可買。

一間新疆烏魯木齊某偏鄉縣城的藥店在網路上顯示，店內布洛芬等多款退燒止痛類藥物均處於無貨狀態，店家也透露，最近確實收到多個外地訂單，要求將藥品通過快遞寄出，「布洛芬等藥物後續廠家會繼續發貨，市民不必備太多。」

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