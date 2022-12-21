大巨蛋1年內啟用？　蔣萬安稱「盡全力兌現」：跟市民一起看棒球賽

▲蔣萬安陪同王鴻薇參拜植福宮。（圖／記者宋良義攝影）

記者鄭佩玟／台北報導

準台北市長蔣萬安今（21）日午與國民黨立委補選候選人王鴻薇一起到植福宮參拜，祈求王鴻薇當選。蔣萬安受訪時強調，目標是大巨蛋一年內完工，但期盼中央支持，會全力兌現與市民的承諾，讓大巨蛋啟用大家一起來看棒球賽；隨後與王鴻薇一起比2號，高喊凍蒜，現場除了廟方人員也有不少地方支持者向蔣萬安、王鴻薇喊加油。

蔣萬安今日上午陪同王鴻薇參拜植福宮，並接受媒體聯訪。針對大巨蛋進度，蔣萬安指出，昨天市府特別針對大巨蛋狀況、契約內容、營運要件等等做詳細說明，期待一年內在大巨蛋跟市民朋友一同欣賞棒球賽事，先前承諾一年之內啟用？蔣萬安則說會盡全力，朝這目標全力以赴。

蔣萬安進一步說明，希望中央地方共同合作，終究是市民共同期待，等了很久，希望盡快將大巨蛋啟用，讓大家可以在大巨蛋欣賞棒球賽事。至於內政部條列缺失還剩幾項沒解決，蔣萬安表示，昨天對於審查進度有詳細說明了解，接下來積極溝通協調，針對問題共同解決，希望盡快啟用。

另外，忠孝西路在23日開放機車「夜間11時至隔天上午6時」通行，上任後是否會全時段開放？蔣萬安說，忠孝西路開放機車通行確實有正反兩方聲音，自己也交代即將上任的交通局長謝銘鴻就這項措施實施一段時間後，蒐集相關數據意見，邀集專家學者以及利害關係人共同做檢討，以確保安全的情況下，思考後續做法。