蔡啟芳否認蔡易餘「戰犯說」　分析綠營大敗兩原因：就是這麼簡單！

▲蔡啟芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳日前批評「該檢討的沒有人敢說」引發爭議。蔡易餘則解讀自己父親想法，且點出這次敗選的三大戰犯，要民進黨好好檢討。對此，蔡啟芳21日受訪時批評，自己哪有說3個戰犯，從來都是對事不對人。話鋒一轉提到敗選關鍵，蔡啟芳則語出驚人，他表示，百姓感受不到民進黨施政的熱情，加上沒買票，就是這麼簡單。

蔡啟芳表示，自己哪有說三個戰犯，那是兒子說的，他在那邊鬼扯，可能壓力大吧，「我從來沒有講到柯建銘，柯建銘也不是什麼戰犯，我從來沒有針對人，都是針對事情。柯建銘當總召做得很好啊！不用借題發揮，國民黨抄的更多，每個博士、碩士都拿出來查，9成都抄的不用騙人啦！」

蔡啟芳重申，選舉沒師傅，為什麼有韓流？韓流就是韓國瑜有辦法在台上帶動選民的熱情，韓國瑜能說瘋話、講黃色笑話、唱歌，如此歡樂才能帶動他當選。

蔡啟芳表示，自己當過兩屆國大代表跟兩屆立委，這方面感受很多，有成功有失敗，失敗在五個小朋友（鈔票），也就是輸在別人買票，民進黨這次大敗原因是什麼，第一、沒有辦法激起選民熱情、民進黨施政的熱情沒有被百姓感受到，加上選舉沒買票，難怪會大輸，就是這麼簡單。

對於此次大選，蔡啟芳也批評，國民黨也不用太高興，買票買了也就那樣，沒比較多。民進黨的熱情沒辦法讓選民感受到，自然大家就消失了，這樣怎麼會出來投？

黨內檢討部分，蔡啟芳表示，至於怎麼把壞印象反轉，國家大事給總統蔡英文處理，像是外交、國防，其他內政由將擔任新主席的副總統賴清德處理，「我這樣對黨內講，不是想讓你們這些藍營媒體炒作，什麼逼宮，X的X啦。」

蔡啟芳指出，選舉兩個原則，也講給吳怡農聽一下，第一、如何激起選民熱情，就是時政或政見打動百姓，若沒有就靠買票，國民黨就是沒熱情只會買票，「最苦的就是叫我們當中國人，他們自己是美國人。」

至於有跟蔡易餘吵架嗎？蔡啟芳表示，每個人都有自己的想法，「我罵這個有什麼意義？都寫出去了，我當然不會講廢話，就針對問題怎麼解決就好。沒有什麼鬥爭啦！我們是對事不對人。」