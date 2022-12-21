從來沒有幫過別人？　吳怡農斥偏離事實太遠：全國輔選不求回報

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農21日表示，九合一大選期間他跑遍全國，與全國各地夥伴們一起努力，但努力並不是要求回報，外界批評自己「從來沒有幫過別人」偏離事實太遠，希望大家的評論可以基於事實、公平一點。

吳怡農今天上午前往拜會民進黨籍中山區大佳里長莊欽億之前，媒體關注吳怡農昨天獨自前往抽籤一事，並指有名嘴評論吳「從來沒有幫過別人」等語，對此，吳怡農說，過去幾個月，九合一大選之前，包括18歲公民權的公民複決，相信許多人都看到，基本上他是跑遍全國，在各地的輔選與夥伴們一起努力，但這努力並不是要求什麼樣的回報。

吳怡農表示，外界批評「從來沒有幫過別人」，覺得這個真的偏離事實太遠了，全國各地夥伴們的臉書上也都有看到他的出現，這是非常容易查證的，他知道在媒體上出席節目的來賓們，大家都有產出新聞、焦點的需求，但還是希望「大家的評論可以公平一點，希望大家的評論可以基於事實」。

此外，對於今天向地方請益的行程，吳怡農表示，這不是他第一次跟莊欽億見面，過去這段時間在很多選舉場合，都跟中山區里長有很多互動的機會，尤其大佳里就在松山機場正下方，今天例行跟里長打招呼、問候里民外，也會持續談到對松山機場遷建的想法，以及後續的規劃和主張。