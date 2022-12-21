拒與王鴻薇辯論　吳怡農：為什麼要配合人家的口水和謾罵？

▲吳怡農今天拜會松山機場附近的大佳里。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對是否參與辯論議題，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農21日受訪說，國民黨對手王鴻薇參選以來只要有機會就噴口水、持續謾罵，「真的是不了解，為什麼我們要配合人家的口水，配合人家的謾罵？」強調候選人最重要的任務是面對選民檢驗。

吳怡農今天上午前往拜會民進黨籍中山區大佳里長莊欽億前接受媒體聯訪，再度被問及參與辯論一事，吳說，他看到競爭對手從參選第一天開始，只要有機會就噴口水，只要有機會就持續謾罵，真的是不了解為什麼要配合人家的口水，配合人家的謾罵？

吳怡農說，候選人最重要的任務是面對社會大眾、選民的檢驗，這也是為什麼他每隔幾天就在街頭宣講，並將舉辦「頭家來發問」，與選民面對面、有問必答，這是必須嚴肅、認真看待的功課。

媒體另關注，吳怡農昨天舉行第四場政策發表會，提出消防政見主張，但王鴻薇指自己擔任台北市議員就提過類似的內容？吳怡農表示，他們談的是完全不同的東西，但其實沒有衝突，自己聚焦消防人員人力的補充，以及舊車輛、裝備汰換，例如台北市消防人力編制員額2000人、預算1900人、實際1800人，光是台北市人力就非常吃緊，老舊車輛比例佔30％，需要中央給予地方更大的協力，這是必須一起面對解決的；而王鴻薇談的是消防人員的勤務、危險加給，重點是要留住人才，把好的人才留在台北市，這是完全不一樣的事情，「都重要，都要做」。

媒體追問，王鴻薇批評問題就出在中央卡關？吳怡農直言，任何的口水沒有太大的意義，現在看到的問題是全國消防人力吃緊，結構性的問題是政策由中央定，但執行由地方籌備，他提出具體的解決方案，盼讓中央來主導、協助，提升消防人員的人數和裝備狀況，這是好事，不需要做任何攻擊，大家一起來努力解決。