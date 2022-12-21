蔡詩萍曾提醒「聘我恐讓藍營不高興」　蔣萬安直言：我幫你扛

▲準文化局長蔡詩萍。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安找來媒體人蔡詩萍出任文化局長，但蔡詩萍因曾多次點名「深藍族群」拖累國民黨，引爆深藍族群不滿。蔡詩萍21日透露，蔣萬安邀他出任文化局長時，自己第一時間就提醒，可能會引起國民黨內部不太高興，但蔣萬安很有擔當地說「這我就幫你扛了。」

蔡詩萍21日一早接受《POP撞新聞》廣播專訪，被問到為什麼接台北市文化局長？蔡詩萍表示，自己其實是有猶豫過，壓到最後一週才點頭，因為自己擔任很久的媒體人，猶豫公務員體制能否適應，包括局長工作早去晚歸，且所有隱私都將攤在陽光下，對家人很不公平。

蔡詩萍指出，選完之後蔣萬安自己找上他，選前完全沒有談過，對方打電話向他說「謝謝、希望將來能多幫忙」，原本以為是指跟選舉期間一樣，給予危機問題上的意見，所以回答蔣萬安「沒問題」，但過2天後有蔣陣營的人來詢問稱「有沒有興趣到府裡面工作？文化局吧！」這才是他第一次聽到邀請。

蔡詩萍提及，自己第一個反應是覺得「我年紀太大了」，第二個是認為，如果蔣萬安要用他，可能國民黨內部的人不會太高興，自己也向蔣萬安說明這一點，但對方很有擔當地說「你放心，這我就幫你扛了，如果你願意來，我就幫你扛，這沒問題，我們一起努力。」

面對自己沒有加入國民黨，蔡詩萍說，蔣萬安希望在團隊中有不同黨派，也知道他不是國民黨，但希望有不同黨派價值觀組成一個團隊。