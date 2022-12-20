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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安聽取大巨蛋簡報　有信心「一年內試營運、完工啟用」

▲▼蔣萬安出席「大巨蛋簡報」會議。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安出席「大巨蛋簡報」會議。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安將於12月25日就職，特別針對大巨蛋議題，與柯市府團隊約20日下午4時進行特別簡報，由蔣萬安本人親自了解聽取其內容。會後由蔣萬安辦公室發言人鄭世維轉述，會盡力達成上任一年要完工啟用大巨蛋目標，如果克服相關技術，一年內拿到使用執照試營運、完工啟用，「相信是有機會。」

台北市副市長、柯市府交接小組召集人彭振聲日前表示，蔣萬安陣營希望個別對大巨蛋移交做特別了解，所以約好20日下午4時進行簡報，「這是比較細膩的事情，新任市長要當面了解。」並由體育局長李再立、台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩等人親自向蔣萬安簡報。

▲▼台北市體育局長李再立。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市體育局長李再立。（圖／記者袁茵攝）

到了20日下午4時，只見大批媒體已守候在蔣萬安辦公室樓下，而即將加入蔣市府任副市長的李四川也隨之進入大樓內，之後則是李再立到場。李再立表示，市府接到準市長蔣萬安辦公室的通知，希望4點能到這裡進行大巨蛋簡報，所以大巨蛋籌備處、市府都發局與交通局、建管處、消防局等同仁一起到此做簡報。

被問到會不會提中央卡大巨蛋？李再立指出，這是一個議題，他們會進行報告，但就是看蔣萬安陣營接下來怎麼樣，才能更有效率處理。

會後，鄭世維轉述，蔣萬安於會中提出了現階段碰到的問題、未來營運要項、營運計畫等，都有和對方做充分溝通了解，而柯市府方則是將現階段大巨蛋碰到的問題，包括內政部營建署、消防署等審議過程與現在進度，向蔣萬安做說明。

至於李再立有無給蔣萬安什麼建議？鄭世維說，現在了解問題所在，未來蔣萬安與團隊上任後，各局處就會透過各方管道做溝通，努力達成中央內政部審議的相關規範。

媒體追問，蔣萬安曾說「上任一年內要完工啟用大巨蛋」，稍早討論後的達成機會大嗎？鄭世維回應，就盡力努力達成目標，如果相關技術都能夠克服的話，一年內要拿到使用執照試營運、完工啟用，相信是有機會的。

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