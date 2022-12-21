戴隱形眼鏡10年！她就醫發現「眼角膜嚴重受損」...視力剩0.1

▲隱形眼鏡方便又美觀，已是不少近視者生活中不可少的單品。（圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名年近40歲傅姓女子，日前在家中被姪女察覺經常處於摸索的狀態，隨後被對方帶至醫院就醫；經醫師檢查發現，傅女的眼角膜已嚴重受損，視力只剩0.1，然而一切都和她長年配戴隱形眼鏡的習慣有關。消息曝光後，掀起熱議。

綜合陸媒報導，山東省濟南市一名年近40歲傅姓女子，日前在家中被姪女察覺經常處於摸索的狀態，雖然她覺得對生活的影響不大，但由於實在拗不過對方的擔憂，隨後同意至醫院就醫。

▲女子就醫檢查發現視力已退化至0.1。 （圖／翻攝自微博／山海視頻）

經醫師檢查後發現，傅女的眼角膜已嚴重受損，變成了灰白色，視力只剩0.1；一問之下她才表示，自己過去10年一直有配戴隱形眼鏡的習慣，若改戴一般眼鏡或裸視，幾乎可以說是全盲。

醫師指出，一般非近視民眾的裸視視力為1.0，傅女戴上隱形眼鏡後則為0.3至0.5左右；談及她視力急速退化的根本原因，竟是因為過度依賴隱形眼鏡所致。對此，醫師提醒，非必要盡量不要配戴隱形眼鏡，若要配戴也盡量控制在一天8小時為準，更切記勿連夜配戴，以免增加感染的風險。

消息一出引發討論，有網友表示「我也戴了十年了，害怕」、「真的要保護好自己的眼睛」、「之前買過一副戴了半天戴不上，後來就沒再戴過」、「感謝科普，現在才知道」、「有人帶一輩子的都沒事，個例而已」。

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