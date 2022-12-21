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父狂摸繼女臀部！反抗就用雙腿夾住　節目曝光引爆南韓怒火

男子趁著遊戲的過程，不斷地撫摸繼女的臀部。（圖／翻攝自微博）

▲男子趁著遊戲的過程，不斷地撫摸繼女的臀部。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近日韓國MBC綜藝節目《吳恩英報告：婚姻地獄》成為許多民眾關注的焦點，因為其中一集的家庭中，繼父以遊戲為由，在嘻笑打鬧間不斷地撫摸繼女的臀部，絲毫不管繼女十分抗拒的反應。而當節目播出這個片段後，引起南韓社會不少人的不滿，紛紛致電到電視台投訴。

根據《韓國日報》報導指出，其實《吳恩英報告：婚姻地獄》自播出以來，就因為辛辣的話題讓收視率就居高不下，該節目是以真人秀形式進行，主要是幫助陷入婚姻危機的夫婦解決問題。

目前《吳恩英報告：婚姻地獄》已經在同一時段中連續2周排名第一，AC尼爾森韓國的數據顯示，這集遭到觀眾投訴的節目收視率有4.8%，20至49歲的收視率為1.5%，為19日相同時段的排名第一，而其中，孩子看著沒有丈夫的全家福畫面，更是讓收視率直接飆到6%之多。

在當天的節目中，一對在婚夫婦出現在節目中，妻子對於丈夫平時對待孩子的行為感到很鬱悶，而孩子也拒絕接受繼父。事實上，妻子其實身為家庭暴力輔導員，過去都曾舉報過丈夫涉嫌虐待兒童。

實際在節目中也可以看到，丈夫會以玩遊戲為由，對孩子做出逾矩行為，像是強行將孩子抱住、觸摸孩子臀部，就算孩子拒絕、試圖掙扎、妻子在一旁勸說，但丈夫依舊不為所動。

男子以遊戲為由狂摸繼女臀部　節目曝光後引發韓國社會抗議

▲就算是繼女想要掙脫繼父的掌控，繼父仍然用雙腿夾著繼女不讓他離開。（圖／翻攝自微博）

而節目主持人吳恩英也是對丈夫表示「如果孩子已經滿五歲，異性父母不應該直接觸摸孩子敏感部位，這是對孩子的尊重。不在胳膊上假裝打針，而選擇在臀部，這就算是親生父親也要避免，你身為繼父應該要更加注意。」

節目播出後，繼父與繼女互動的片段，讓整個南韓社會都憤怒了。就有網友留言表示「節目畫面可以直接交給警察當證據了吧」、「孩子都不願意了，為何還要強迫他呢？」、「孩子都7歲的話，就算是親生父親也都要注意身體接觸了」、「孩子都說不願意了，這個繼父還繼續，然後他的手的位置，也不知道該怎麼說」，甚至有網友十分不滿MBC竟然直接將如此畫面毫無遮掩的就直接播放出來。

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