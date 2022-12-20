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包辦家事薪水全上繳！悲情尪寵妻買房送車...「聊2句被嫌煩」崩潰

婚姻和家庭需要2個人共同扶持和經營，假如只有一個人在努力，很難走得長久。（示意圖／翻攝自Pexels）

▲悲情人夫找不到維持婚姻的動力。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

婚姻和家庭需要2個人共同扶持和經營，假如只有一個人在努力，很難走得長久。一名人夫抱怨，雖然自己不善言詞，沒辦法哄另一半開心，但他努力盡好丈夫的責任，不僅每月薪水都上繳給老婆，家事也幾乎由他全包，誰知妻子認為是理所當然，平時從未給他好臉色，總是講沒2句就嫌煩，甚至話中帶刺。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，表示「婚前一直認為只要雙方沒劈腿、沒外遇、沒對婚姻不忠，夫妻間根本沒什麼都好吵，我錯了，大錯特錯！我所做的一切在妳眼裡都是應該的，下了班洗衣服、晾衣服、摺衣服、幫小孩洗澡、每個月的薪水都上繳，一個月只拿微薄的5000元，剩下的6萬通通轉給另一半。」

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人夫提到，「妳永遠認為我做不到妳所謂的貼心，可不可以覺得我做不好的地方直接跟我說，不要讓我一直猜妳又怎麼了、妳又乾嘛了好嗎？我不太會說話，講一兩句話就說跟我講話很累、很煩，這種話真的很讓人難受、受傷妳知道嗎？妳跟朋友、同事講話永遠都是那麼和藹可親，對我講話百般苛刻、帶酸帶刺。」

男網友無奈表示，「妳嫌房子小，我們就去看房，妳嫌車子太小，我二話不說直接買一台給妳。我準時下班不跟同事聚餐、不應酬不喝酒，時間到就回家，每次妳讓我不爽，我擺個臭臉妳就對我發飆。妳不爽擺個臭臉，我關心妳還要被妳嗆不要煩，這樣的婚姻到底能持續多久？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「何必為難自己呢，感情問題一律建議分手」、「直接放生，離家1個月，薪水不交，帶酒肉朋友回家打牌，擺出你的大男人主義，她就清醒了，夫妻是互相尊重，互相體諒，不是誰要討好誰」、「那就換你擺爛，你就是做的太好，才被看不起，薪水不要上繳，換她來跟你低頭」。

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