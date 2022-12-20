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吃鴨肉會中毒？　專家破迷思：吃「這種蔬菜」才要小心致命

謠傳鴨肉有毒不能多吃，營養師就透露其實蛋白質含量豐富適合全家食用。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲謠傳鴨肉有毒不能多吃，營養師就透露其實蛋白質含量豐富適合全家食用。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不少食物都有相生相剋的性質，有些若吃太多還會累積毒性，營養師張宜婷就指出坊間謠傳的食物毒性，分析其毒性與化解方法，並透露颱風天過後常見冒出土的「出青」竹筍，含有高毒性的氰化氫，會抑制呼吸嚴重會讓人呼吸困難而死亡。

營養師張宜婷透露，最常被提出可能導致過敏，或是長輩告誡有毒不能吃太多的芒果。肉本身沒有什麼問題，可能因果皮沾到樹的汁液導致，芒果樹屬於漆樹科類植物，芒果外皮若沾染到果樹汁液裡漆酚致敏成分，皮膚敏感碰到易感染接觸性皮膚炎，尤其直接剝皮啃土芒果時更容易發生。需特別注意，芒果因糖分較高，需要控制體重或血糖狀況時，請控制一天食用份量，不然雖不中毒，但會血糖、體重飆高。

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營養師透露出青的竹筍反而恐讓你中毒。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲營養師透露出青的竹筍反而恐讓你中毒。（示意圖／翻攝自pixabay）

常被傳有毒的鴨肉，蛋白質含量豐富，且含鐵質高，其實適合闔家食用。但以中醫角度來說，鴨肉味甘、性涼；除非平時容易拉肚子要注意食用狀況外，一般民眾可以不用太緊張。至於鴨肉會讓皮膚不容易癒合的說法，這也並非事實喔。

她指出，竹筍是真的有可能會有毒，已經冒出土表、開始行光合作用的「出青」竹筍，會產生含氰配醣體成分，這除了是造成竹筍苦苦的來源，遇到破壞（外力或消化過程時）容易產生具有高毒性的氰酸（HCN），氫酸可能導致呼吸作用抑制、細胞缺氧的情形，真的中毒時會出現呼吸短促、頭痛、噁心、嘔吐、痙攣等，最後甚至可能因呼吸困難而死亡。挑選竹筍要選筍尖未出青並且烹調到熟透就不用太擔心這個狀況。另外，樹薯也有類似的化學物質，一樣記得要完全煮熟再吃。

出青的竹筍容易發苦，若真的要料理記得多換幾次水來煮。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲出青的竹筍容易發苦，若真的要料理記得多換幾次水來煮。（示意圖／翻攝自pixabay）

不新鮮的海鮮會導致身體產生過敏反應，若是處理不恰當，也可能出現腸炎弧菌的污染導致食物中毒。甚至部分熱帶魚種本身也有毒性，所以一樣是「真的有毒」，食用時要特別注意。若是對魚蝦類、海鮮容易過敏族群，請記得選擇品質新鮮、較有保障的食材喔！

香蕉有黑斑是自然現象，並非發霉。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲香蕉有黑斑是自然現象，並非發霉。（示意圖／翻攝自pixabay）

網路瘋傳香蕉有黑斑就是有黴菌或是有亞硝酸鹽，基本上都是子虛烏有的事情。黑斑是香蕉熟成自然現象，但黑斑過多、過度成熟也有可能導致香蕉容易發霉影響後續食用安全，但這只要避免食用腐壞、有傷口水果就可不受影響。她也提醒，某些食物確實對於敏感族群來說要特別注意，多多留心，避開真正可能造成食物中毒的情境才是最重要的喔。

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