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母親愛討錢＋情勒！他被催婚嘆「活得像乞丐」：誰敢跟我

華人社會有些家長或是長輩，總愛以親情、孝道之名，從子女或晚輩身上索討利益。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲有些家長或是長輩，總愛以親情、孝道之名，從子女或晚輩身上索討利益。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

家家有本難念的經，華人社會常常在「孝道」的框架下，有些家長對子女的愛，會以「孝順」之名，添加許多對子女不合理的要求，許多親子間的摩擦跟嫌隙就此發生，形成許多家庭的糾紛問題。一名網友就在「匿名公社」發文表示，自己的媽媽領走他要上大學的費用，導致他不得不提早進入社會打拚，每個月已經定期給家用，卻仍被媽媽快花光，甚至在他對母親提出用錢的質疑時，被加以親情勒索；且現在母親又對他頻頻催婚，讓他嘆：「誰敢跟我？」

原PO提到，自己出生在一個根本就不該生孩子的貧窮家庭，因為家庭經濟狀況不佳，所以當初念高中時，原PO選擇了可以一邊工作一邊唸書的建教高中。而他從有收入的那一刻起，媽媽便要求他，每個月要給家裡五千，以貼補家用。原PO的父親由於當年是因公殉職，其實原PO念書時，學雜費全免，不過學校會先從他這邊扣錢去繳，然後再跟國防申請學費，拿到的錢會存在學校。

原PO說，當年他高中要畢業時，本來心想著要拿存在學校的那筆，去繳大學的第一學期學雜費，讓自己得以繼續升學。結果學校卻告知他，媽媽已經把那筆錢領走了，原PO回去找媽媽詢問，還被嗆：「那本來就我的，花也花掉了，要怎樣？」最後原PO只好選擇提早入伍，並用國民兵的身份過個水，趕快出來找工作。

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原PO提到，因為要負擔家裡開銷，幾年前他透過朋友介紹到工地工作，一度差點要包下某個透天建案的土水工作，但因為資金不夠周轉，他開口請求媽媽幫忙，結果媽媽手頭的錢少得可憐，跟媽媽提了開銷問題，媽媽也只會對他親情勒索，最近還要他趕快結婚生子，「我就問了，別人的女兒也是別人家的寶，憑什麼嫁過來吃苦？」

網友們看到原PO的遭遇，有人就感嘆：「我們遭遇挺像的，所以我也不敢想結婚害男生！」也有人鼓勵他，「你一定可以過的更好，加油！」。但也有人認為原PO，「你賺得太少，確實不適合結婚生子，5000元連貸款房租水電都不夠。還有聘金房子車子很多人都自己買的。」

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