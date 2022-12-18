台南啟動寒冬送暖低溫關懷　黃偉哲訪視街友送上禦寒物資

▲台南市政府社會局啟動37區街友低溫關懷，市長黃偉哲也親自前往東豐地下道訪視街友，親自送上溫暖的熱湯及禦寒衣物、暖暖包、睡袋等物資，讓街友感受社會溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入冬後首波寒流報到，各地溫度明顯下降，台南市政府社會局為確保每一位街友能安然度過此波寒流的低溫威脅，啟動37區街友低溫關懷，市長黃偉哲也親自前往東豐地下道訪視街友，親自送上溫暖的熱湯及禦寒衣物、暖暖包、睡袋等物資，讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖。

市長黃偉哲表示，寒流來襲對於長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，希望藉由發放禦寒物資，多多少少幫助街友們度過這波低溫，避免憾事發生。為協助街頭朋友能平安度過這波低溫，南市府即時啟動「寒冬送暖」關懷機制，加強訪視街友並提供禦寒衣物及熱食，協助街友溫暖度過寒冬。

黃偉哲除了感謝各界善心人士對於弱勢族群的關懷，也強調南市府會視民如親，持續關心與協助街友的生活。

社會局指出，氣溫驟降對街友健康安全是最大的威脅，因為早晚低溫容易導致呼吸道與心血管疾病，今年更有新冠肺炎的衝擊，現雖疫情趨緩，仍持續由社工人員加強查訪，規勸街友配合防疫措施及接受安置。2021年5月17日迄今，社會局累計出動社工2216人次、訪視街頭街友11263人次，發放口罩11117片、協助確診街友就醫及到集中檢疫所隔離共21人次。

目前統計台南市列冊街友計221人，超過半數的街友露宿在街頭，社會局將持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，陪伴街友有機會再次擁抱不同的人生，獲得重返社會生活的新契機。同時也呼籲民眾若發現有急需協助的街友，可撥打1999市民專線進行通報，社會局會即時聯繫相關資源單位，提供必要協助。