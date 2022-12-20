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800輛車受困！日本新潟積雪比人還高　自衛隊派員協助

實習記者任庭儀／編譯

日本新潟近兩日出現強降雪，部分地區積雪量甚至比人還高。數條道路及鐵路受大雪影響，多達800輛汽車卡在車陣中動彈不得，導致駕駛受困雪中至少12小時，當地政府已向陸上自衛隊請求支援。

綜合產經新聞、TBS、NHK等日媒報導，暴雪嚴重影響日本交通及電力，部分高速公路、新幹線停駛，新潟縣約1.2萬家戶停電。首相岸田文雄19日要求防災擔當大臣谷公一，及時向民眾提供氣象及交通資訊，並呼籲強降雪地區居民避免非必要的外出行程。

▲▼日本新潟大雪。（圖／路透）

▲日本新潟出現破紀錄的強降雪。（圖／路透）

一名40多歲男性駕駛表示，自己在19日上午6時就出門，原本預計9時能到達工作地，結果到了當天晚上6時車子都還卡在車陣中動彈不得。

新潟縣政府20日清晨5時向陸上自衛隊提出災害派遣請求，自衛隊員隨後於上午11時抵達現場支援。

長岡市政府表示，橫跨新潟縣長岡市、小千谷市、柏崎市的國道8號及國道17號，皆有車輛停滯不前的情況，車龍綿延最長約20公里，國道8號一度有多達800輛車受困。現場已派遣救援人員發放水及食物，並展開除雪作業。

日本氣象廳指出，福島縣和山形縣部分地區24小時內降雪量逾1公尺，新潟縣長岡市約89公分。截至20日上午6時，山形縣大藏村積雪量高達232公分、新潟縣魚沼市186公分。氣象廳也呼籲民眾，隨時警惕積雪可能引發的雪崩。

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