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日本群馬縣水上町長　拜訪南消深化台日防火防災燈籠交流！

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本群馬縣水上町長阿部賢一，率觀光商工課長高野明夫、阿部真行先生等3名日方幹部，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義消第七大隊長陳金生、消友會第七辦事處長陳建翰及消防局人員、台灣祀典武廟主委林培火，並陪同參訪消防局防災教育館、台灣祀典武廟及中正分隊（火見樓，日本時期的合同廳舍），水上町新任町長2022年當選後，立即規劃拜訪消防局，深化台日防火防災燈籠交流。

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市消防局和台灣祀典武廟主委林培火及廟方委員共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，在市長黃偉哲的支持下，連續兩年成功辦理，受到熱烈迴響，日本群馬縣水上町首次在2021年將消防局中正分隊外牆的手繪燈籠遠赴水上町工匠之鄉展出，而台灣祀典武廟的火德星君是掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員及地方市民的守護神，正與水上町豐樂館供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」保佑人民平安相互呼應，兩地以防火、防災宣傳進行交流，別具意義深遠。

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每一顆燈籠是由台南市在地學生、小朋友親自手繪製成，除了代表防火災防意識外，同時也藉由雙方燈籠交流，傳達感謝當時疫情疫苗的捐贈和為日本祈福之意，2021年更獲日本東京電視台旅遊節目採訪，並在台灣緯來日本台播出，讓全台灣的民眾皆能看到水上町和台南市的交流，也藉此見面機會感謝水上町長期派駐在台南的熱血公務員阿部真行先生，促成這兩年消防局第七大隊與水上町和前橋市赤城山的燈籠交流，今年2022年展示在赤城山的燈籠同樣也深獲日本當地好評，甚至也回寄了150顆燈籠，預計2023年1月14日將懸掛在消防局中正分隊，見面會中也邀請日方能再次前來共襄盛舉，一同參與2023年1月14日119消防節擴大防火宣導暨祈福點燈活動。

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，消防局中正分隊的高塔「火見樓」是1930年（日昭和五年）為紀念對消防隊有功的柱吉秀雄而建，是當時台南市區最高的建築物，過去扮演著守護安全的千里眼，也是日治時期及台灣光復初期唯一的消防據點，明年2023年懸掛燈籠藉由火見樓意象「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」，將再次點亮消防局中正分隊，祈祐平安傳遞祈福之意。

▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲日本群馬縣水上町長阿部賢一等人，首次來台南市拜訪消防局，由消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林代表接見與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，消防局第七大隊呼籲市民朋友，近期天氣變化大，家中使用燃氣熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒並留意用火用電安全，避免濫用救護車資源，一同打造更安全的生活環境。

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日本群馬縣水上町南消防火防災燈籠

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