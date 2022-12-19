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黃偉哲邀請特教師生與家長　參與波力救援小英雄互動展

▲台南市長黃偉哲，邀請10所學校的學生前往新光三越中山店，由家長及老師陪伴，一同與電視上的波力、安寶、赫利、羅伊等卡通偶像互動，提前歡度一個不一樣的耶誕節。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲，邀請10所學校的學生前往新光三越中山店，由家長及老師陪伴，一同與電視上的波力、安寶、赫利、羅伊等卡通偶像互動，提前歡度一個不一樣的耶誕節。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了讓偏鄉特教學生有機會多走出戶外參與健康的活動，適逢波力互動特展首度來到台南，教育局整合了社會資源，在19日耶誕節前夕，邀請10所學校的學生前往新光三越中山店，由家長及老師陪伴，一同與電視上的波力、安寶、赫利、羅伊等卡通偶像互動，提前歡度一個不一樣的耶誕節！

市長黃偉哲表示，波力雖然不是他的偶像，但卻是小孩們的偶像，此次非常感謝波力互動特展策展單位與在地企業新光三越中山店，共同協力贊助及支援此公益場次，讓位處偏鄉特教孩子能一圓與卡通偶像互動的夢想，同時也展現市府與企業關懷弱勢的社會責任。

黃偉哲市長在現場化身耶誕老公公發糖果，同時帶領10所學校，包括56名特教學童、30位特教老師及42位家長一起參與今天的公益場次活動，黃偉哲市長與孩子們同樂體驗互動遊戲，讓孩子們完成與偶像互動的夢想，陪伴的家長和教師十分肯定市府的努力，透過卡通偶像對孩子的鼓勵，希望未來社會更能理解特教孩子的需要，營造對特教生更友善的環境。

教育局鄭新輝局長表示，南市積極落實推動身心障礙者權利公約（CRPD）各項工作，將照顧身心障礙學生列為首要，除給予學校充足的特教資源外，也鼓勵學校能帶領特殊需求學生辦理戶外教育活動，協助與社會發展更緊密與融合的關係。

統籌承辦本活動的新化國小林佳慧校長表示，特教老師規劃學生戶外活動比普通班級更辛苦，常需家長支援才能成行。此次在教育局的協助下，讓孩子們有機會走出戶外參與心中偶像一起互動闖關，除了孩子們得知後都非常興奮以外，又很貼心的讓家長師生一起陪伴，能夠讓孩子藉由一步一步親自達成的動作理解救援小英雄的互助精神，體會到自己能力雖然有限，但一樣也能藉由小小的作為幫助他人，達成自發、互助、共好的教育理念。

策展單位全球音樂經紀有限公司洪嘉欽總監表示，救援小英雄波力互動特展在北台灣已經吸引了數萬名家長和孩童的入場，這個屬於兒童界天王天后的魅力真的非常驚人，今天能夠藉由接待這群可愛的孩子，來揭開波力台南展的序幕，相當的開心，尤其看到他們與偶像拍照時滿足的表情，對於自己能為他們帶來的歡樂感到欣慰，也希望接下來能夠為所有台南的孩子們，帶來同樣的喜悅！

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