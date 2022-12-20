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想拿「粉色紙玫瑰」當交換禮物！拉近一看網笑讚：越多越喜歡

▲聖誕節,交換禮物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很多人聖誕節會玩交換禮物。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

聖誕節盛行玩交換禮物，這讓許多人興奮又苦惱，期待會抽到好東西，但又不知道要送什麼。就有一位女網友在Dcard發問，「交換禮物送這個，會覺得沒誠意很爛嗎？」並附上「一朵紙玫瑰」的照片。仔細一看後，不少人都比讚，「收到這個我是會滿開心的，總比收到一些雷東西好。」

這位女網友發文「聖誕交換禮物 會很爛嗎？」文中貼出一張照片，想問其他人，是否會覺得很爛很沒誠意？只見畫面裡是一朵粉色系的玫瑰，但其實這並不是真花，而是用百元鈔摺成的紙鈔玫瑰。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲百鈔摺成的紙玫瑰引發熱論。（圖／翻攝自Dcard）

貼文下方瞬間爆出讚聲，「其實還不錯欸！摺得很好看，然後又是錢」、「這個是最棒的禮物！總比收到別人不要的東西還要好1000倍」、「可能會被笑，不過收到的人應該會覺得蠻開心的，至少我不想再收到馬克杯跟護手霜了」、「很沒誠意，但我很喜歡，總比收到一堆用不到、丟了也不是、不丟也不是的東西好。」

但也有網友認為，如果是跟好朋友玩交換禮物，收到這個會很難過，「因為我覺得朋友們約好一起交換，最重要的就是挑禮物給朋友們的那種心意」、「雖然這可能也要精心去摺，但不知道為什麼，感覺就是不怎麼好，錢沒有什麼情感、沒有溫度」、「很實用但沒有驚喜感。」

還有人開玩笑說，驚喜和誠意可能要視花朵數量，「越多張我越喜歡」、「我喜歡紫色的花」、「藍色的更好」、「寶貝我不是跟你說過我喜歡藍玫瑰了嗎」、「一整束的話會更開懷」、「很有誠意，改成藍色的會更有誠意」、「我收到這個肯定超驚喜，特別是99朵藍玫瑰。」

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