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一圖揭「公衛文」薪資全繳回　高虹安前助理關鍵LINE對話曝

高辦前公關組長王郁文接到檢調通知，立即取消飯店出遊行程，趕到北機站應訊。

▲高辦前公關組長王郁文接到檢調通知，立即取消飯店出遊行程，趕到北機站應訊。

圖文／鏡週刊

除了高辦主任陳奐宇按月上繳公積金，被稱為「公衛文」的王郁文在約談當天，原本和丈夫訂好飯店出遊，接到通知後急忙取消行程並趕到北機站應訊，知情人士說，王郁文從2020年2月至9月在高辦任職，每個月申領的6000元至1萬6000元加班費，竟被抵帳而分文未得，關鍵即在於高虹安經常請她買東買西，舉凡辦公室要用的必需品或是日常開銷，幾乎都由王郁文先墊款支出。

當代墊金額累積到一定數目後，王郁文再依日期、金額及品項紀錄代墊細目，將帳目交給小兔，按理來講，高辦應如實給付代墊金額，最後卻用加班費與王郁文的代墊款相抵，小兔也緊咬高虹安全都知情。

除了加班費抵債之外，檢調從小兔的手機也發現，她與王郁文的一段LINE對話涉及薪資回繳，原來是小兔以作帳需求為由，要求王將3月突然加薪的2500元及9月薪水全都回繳給高辦，王郁文以為高虹安當時是菜鳥立委，辦公室很窮沒錢用，只好回覆：「OK、OK。」

▼根據高虹安辦公室2020年的內帳紀錄，王郁文9月薪資扣除勞健保費後入帳4萬3千多元，但最後居然整筆回繳至公積金內。（點圖可放大）

根據高虹安辦公室2020年的內帳紀錄，王郁文9月薪資扣除勞健保費後入帳4萬3千多元，但最後居然整筆回繳至公積金內。（吹哨者提供）

不過，依照《立法院組織法》，立院每年編列預算給每位立委，包括「助理費」及「辦公事務費」，依規定，立委每月可請領項目金額，包括電話費1.2萬元、文具郵票費1.5萬元、油料費每人每月600公升，服務處租金補助2萬元、辦公事務費約1萬5000元，總額約8萬元，款項由立院總務處直接匯至立委本人或指定帳戶，不須實報實銷。

離譜的是，知情人士說，檢調發現高虹安辦公室的事務費幾乎只進不出，也就是高虹安按月請領立法院的事務費形同存起來，卻用助理上繳的公積金維持辦公室營運，讓專案小組認定高虹安涉詐罪證更為明確，至於她壓榨助理，違反《勞基法》規範勞雇約定薪資不能短少，高虹安卻稱是助理自願捐薪，明顯與常理不符，恐罪加一等。

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