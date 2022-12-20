高虹安涉貪新證！想買「星巴克咖啡豆」設公積金　檢將再約談

▲高虹安涉貪風暴持續擴大，檢調查出她詐領助理費超過2年半外，還獨吞立院給的辦公事務費。



圖文／鏡週刊

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪遭60萬元交保，風暴持續擴大，本刊掌握，檢調過濾相關卷證發現，高虹安除了以低報高詐領助理薪資外，立院按月提供她的辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但該帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷卻用浮報助理薪酬詐取公帑維持運作，有助理更供稱，高涉詐公帑至今年10月遭踢爆後才收手，前後逾2年半，檢調約談其他助理後，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。

知情人士指出，高虹安任職立委兩年多來，前後共聘用超過30名助理，有助理供稱，高虹安涉詐助理費到今年10月仍存在，直到遭本刊踢爆才收手，以此估算高詐領公帑逾2年半、金額近200萬元，至於詳細數字為何？仍有待檢調進一步查明。

由於專案小組從高辦查扣到十餘公分厚的紙本帳目，發現高辦歷任助理多達三十餘人，懷疑不只陳奐宇、王郁文涉與高虹安共同詐領助理費，研判還有其他助理可能是共犯，正過濾上繳公積金名單，準備展開另波約談行動，同時也不排除二度約談高虹安，一旦案情出現新的突破，隨著高就職市長後喪失立院保護傘，對她的強制處分也可能跟著升級。

▼根據高虹安辦公室2020年的內帳紀錄，王郁文9月薪資扣除勞健保費後入帳4萬3千多元，但最後居然整筆回繳至公積金內。（點圖可放大）

由於小兔到高辦任職不到一年便走人，她提供給檢方的帳本，只顯示2020年2月至12月、前後共10個月，高虹安涉嫌詐領助理費的金額約60萬元，接著由李忠庭代為管帳2個月，帳本內容已全被他簡化及銷毀。

最後接手的黃鈴惠，她所作的帳本，電子檔案也遭全數刪除，所幸檢調搜索當天，已搜出黃鈴惠作帳用的電腦硬碟，以及高辦的紙本帳目，正逐一還原比對。

▼檢調搜索高辦時，拿走一個裝有關鍵證據的綠色紙盒。



知情人士向本刊說，檢調拿出小兔向檢方供出的帳本，一筆一筆詢問多名助理及高虹安是否知情、有沒有每月繳回相關金額？多名助理皆供稱，把薪資低薪高報回繳公積金並非自願，當初談薪水時，並不知道要向立院浮報薪資後上繳。

後來經高虹安指示、要求，每月才須向立院低薪高報本薪及加班費，並將差額每月以現金方式回繳至公積金，且設立公積金的起源，就是高上任立委之初，辦公室想添購咖啡機與星巴克咖啡豆等，但高又不願意出錢，所以才想出浮報薪資作為公積金支應。

對於高虹安深陷詐領助理費案，日前同樣因涉及詐領助理費23萬餘元遭北檢起訴，且一度遭聲押又改重金100萬元交保的前台北市議員林穎孟忿忿不平地認為，檢調對待她與高虹安的兩案態度相差甚遠，確實對高蠻好的，她也擔憂可能因此錯過黃金調查時間。

面對各界排山倒海的批評聲浪，高虹安17日在臉書表示，會全心投入市政工作，不過，檢調持續蒐證，隨時會發動另波偵蒐行動，讓高虹安的市長之路出現變數。



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