高虹安聘用超過30名助理　揭涉詐3大手法

▲專案小組不排除2度約談高虹安，一旦涉案情節加重，高的交保金額增加的可能性大大升高。



圖文／鏡週刊

12月15日，台北地檢署指揮調查局北機站兵分八路，搜索民眾黨新竹市長當選人高虹安位在內湖及新竹等住處，並大舉約談高及男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、行政主任黃鈴惠及號稱台大13妹的前公關組長王郁文等5人，除高虹安訊後被依違反《貪污治罪條例》以60萬元交保，陳、王2人也各以10萬元保釋，讓高虹安涉貪罪證更加明確。

隨著檢調偵辦腳步加快，案情也日趨明朗，專案小組發現高虹安涉詐助理費有3大手法，包括以低報高詐領助理薪資、利用抵帳手法侵吞助理加班費，以及立院按月補助立委辦公事務相關費用，高虹安卻存在戶頭幾乎只進不出，辦公室的運作則透過助理上繳的公積金維持，形同坑殺助理薪資。

▼檢調搜索高辦時，拿走一個裝有關鍵證據的綠色紙盒。



知情人士指出，高虹安任職立委2年多來，前後共聘用超過30名助理，有助理供稱，高虹安涉詐助理費到今年10月仍存在，直到遭本刊踢爆才收手，以此估算高詐領公帑逾2年半、金額近200萬元，至於詳細數字為何？仍有待檢調進一步查明。

由於專案小組從高辦查扣到十餘公分厚的紙本帳目，發現高辦歷任助理多達30餘人，懷疑不只陳奐宇、王郁文涉與高虹安共同詐領助理費，研判還有其他助理可能是共犯，正過濾上繳公積金名單，準備展開另波約談行動，同時也不排除2度約談高虹安，一旦案情出現新的突破，隨著高就職市長後喪失立院保護傘，對她的強制處分也可能跟著升級。



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