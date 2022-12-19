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北檢頂樓遭掛民進黨旗嗆綠營高層　檢方聲明反擊不忍了

▲▼台北地檢署頂樓????桿 。（圖／讀者提供）

▲台北地檢署頂樓的國旗旗桿遭人懸掛民進黨旗，北檢得知後已將黨旗取下 。（圖／讀者提供）

記者黃哲民／台北報導

北市男子田山盛國日前涉潛入台北地檢署管制區，到屋頂將1面民進黨黨旗懸掛在國旗旗桿上，昨（18日）到案經檢方依無故侵入建築物罪嫌訊後請回，田山今上網發表聲明指稱受「北檢基層官員職員集團找某位人士請託」而掛旗，目的是希望「民進黨府院黨高層好自為之」，北檢今晚回應指出，田山的聲明內容「無稽」，檢方偵辦田山會依法對被告有利及不利事項一律注意。

據悉，田山盛國今（19日）透過網媒粉專代發聲明，否認他掛旗一事涉及違法，反稱政治施壓檢察官難以依法獨立辦案，北檢原本評估不宜回應田山，以免檢察官和正被偵辦的嫌犯隔空對話模糊焦點，但因不實言論開始發酵，北檢今夜臨時發表聲明澄清，全文如下：

一、檢察官依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，本署偵辦相關案件，均依案件需要而進行偵查作為，並無所謂受到「高層」、「府院黨」或特定政治人物之干預或壓力，亦無所謂許多檢察官都想離職之情事。有關媒體引述之聲明內容，應屬無稽，不值一駁。

二、至於該被告所涉刑法無故侵入建築物罪嫌案件，業經檢察官偵辦中，承辦檢察官會善盡客觀與照料義務，對於被告有利及不利事項一律注意，詳細調查證據，依法究責，妥適偵結。

三、臺北地檢署再次呼籲，請外界勿對偵查中案件作無謂的渲染或揣測，留給檢察官單純的辦案空間。

▲▼台北地檢署外觀。北檢外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

田山盛國曾於2020年到國家通訊傳播委員會（NCC）對旗幟噴綠漆，抗議NCC駁回中天新聞台的換照申請，田山並揚言攻擊兼任NCC委員的1位教授，去年（2021年）被依恐嚇公眾罪、毀損罪各判刑2月與罰金2000元定讞，他當時不服判決，受訪嗆聲「NCC的旗子應該改成民進黨黨旗」等語。

北檢上周四（15日）約談涉詐領立委助理費的新竹市準市長高虹安，經漏夜偵訊，隔天（15日）上午5點多諭令高虹安交保60萬元離去，田山隨即在16日下午3點多，尾隨北檢職員搭電梯通過磁卡感應門，進入管制區後到北檢博愛路這一側的屋頂，將1面民進黨黨旗懸掛到已有國旗的旗桿上，引發風波。

北檢清查監視畫面，很快就鎖定是田山所為，田山昨（18日）下午主動到台北市中正第一警分局介壽路派出所說明，檢方獲報直接到派出所複訊，訊後將田山請回。

田山今（19日）下午透過臉書粉專《不演了新聞台》代發聲明，宣稱受「北檢基層官員職員集團找某位人士請託」而掛旗，跟高虹安案無關，行動目的是跟社會大眾求救，因為府院黨干涉檢察官獨立辦案嚴重到許多檢察官年後都想離開，已到了「官不聊生」的地步，所以要敲打一下這些高層朋友，「包含柯建銘適可而止，不要太過分了」。

田山在聲明中還指稱只要是民進黨相關的人等，側翼，牽涉的圖利收賄案，被北檢高層一一壓後，而非綠的案子，就算是證據不足也被逼著要儘速辦理，基層檢調是在受不了，但礙於家庭前程敢怒不敢言。「希望民進黨府院黨高層好自為之，不要走上戒嚴時期國民黨的老路」。

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