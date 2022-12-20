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「當立委就是要賺錢」　高虹安前主任小兔驚爆關鍵對話

檢調突襲搜索高辦，帶回一疊文件證據，並搜出黃鈴惠作帳用的電腦硬碟，目前正在逐一還原比對。

▲檢調突襲搜索高辦，帶回一疊文件證據，並搜出黃鈴惠作帳用的電腦硬碟，目前正在逐一還原比對。

圖文／鏡週刊

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪遭60萬元交保，風暴持續擴大，本刊掌握，檢調過濾相關卷證發現，高虹安除了以低報高詐領助理薪資外，立院按月提供她的辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但該帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷卻用浮報助理薪酬詐取公帑維持運作，有助理更供稱，高涉詐公帑至今年10月遭踢爆後才收手，前後逾2年半，檢調約談其他助理後，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。

本刊調查，高辦前行政主任、綽號小兔的黃惠玟製作的內帳鉅細靡遺，偵訊時她除了供稱將助理薪資以低報高，以及上繳公積金的制度是高虹安與李忠庭想出來的之外，還向專案小組坦承曾對此制度產生疑慮，未料李忠庭竟當面嗆她：「當立委就是要來賺錢的。」要求她照辦。

▼高虹安公布市府內閣，找來高檢署檢察官蔡麗清（箭頭處）擔任副市長。

高虹安公布市府內閣，找來高檢署檢察官蔡麗清（箭頭處）擔任副市長。

對此，熟悉本案的人士說，高虹安及李忠庭接受檢方偵訊時則全盤否認，堅稱制度跟帳目都是小兔一手包辦，儘管雙方各說各話，但高虹安才是老闆，帳目全都有她親筆簽名，到案的其他助理也稱，高虹安對薪資以少報多及公積金制度全都知情，案情對高極為不利。

▼有助理訊後向友人抱怨，當工具人的助理們必須交保，李忠庭（圖）身為大掌櫃卻無保請回，讓人感到錯愕。

有助理訊後向友人抱怨，當工具人的助理們必須交保，李忠庭（圖）身為大掌櫃卻無保請回，讓人感到錯愕。（翻攝PTT）

偵訊時還有一段插曲，顯示高虹安的心防極強，知情人士說，當高聽到一旁支援的專案小組人員準備訂排骨便當給被告充飢時，立即插話表明她吃素，檢調因此改訂素食餐盒，她吃完還不忘反問：「便當好好吃唷，在哪訂的？」一副氣定神閒的模樣。

另一頭檢調趕赴立院搜索高辦，搜完要求高的助理開門走前面一同離去，但辦公室外有一大群記者守候，高的助理擔心被拍曝光，竟說：「我們不會上你們的當，就是不走第一個。」顯示助理們害怕曝光以及心理的緊繃程度，高到外界難以想像，讓專案小組啼笑皆非。

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鏡週刊高虹安黃鈴惠

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