　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2022全球道別！英女王辭世「國葬規模驚人」　開啟查爾斯國王時代

▲英國女王,伊麗莎白二世,女王,保養,健身,飲食。（圖／路透社）

▲英國女王伊莉莎白二世於2022年9月8日辭世。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

2022年9月8日晚間6時30分，英國白金漢宮正式宣布英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世，享耆壽96歲。她自1953年上位至今超過70年，是世界歷史上在位時間最長的女性君主，也是英國第一位慶祝白金禧（Platinum Jubilee）的君主。

伊莉莎白二世是英國歷史上最長壽的君主，超越其外高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在位的63年7個月。她一生原與王位無關，卻因伯父愛德華八世放棄王位，讓她成為第一順位繼承人，在父親喬治六世離世後，於1952年繼位。

▲▼帝國王冠（British Imperial State Crown）。（圖／CFP）

▲伊莉莎白二世在位超過70年，是世界歷史上在位時間最長的女性君主。（圖／CFP）

◆王室成員趕抵　白金漢宮宣布死訊

白金漢宮9月8日上午發布聲明指，女王因身體不適，在御醫團隊建議下於巴爾莫勒爾堡（Balmoral）接受「醫療監督」（medical supervision）。女王的直系親屬接獲消息後，也立即趕往現場，包含查爾斯王儲、安德魯王子、愛德華王子、安妮長公主與威廉王子。

▲▼伊莉莎白女王正式任命特拉斯（Liz Truss）為首相，這也是女王在位70年，首度首度在蘇格蘭境內莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命首相。（圖／路透）

▲女王最後一次公開露面是在蘇格蘭境內莫勒爾堡任命特拉斯（Liz Truss）為首相。（圖／路透）

白金漢宮9月8日晚間6時30分宣布，「女王今天下午在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世。」她的長子查爾斯繼位，正式頭銜為查爾斯三世（Charles III），他的第二任妻子卡蜜拉（Camilla）成為王后。

蘇格蘭國家檔案館9月底證實，女王是在當地時間9月8月下午3時10分（台灣時間晚間10點10分）因年邁逝世，而當時伴隨左右的僅安妮長公主、現任國王查爾斯三世，其他親人則來不及見到女王最後一面。

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根先後與工作人員握手致意 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根 。（圖／達志影像／美聯社）

從文件登錄時間來看，女王駕崩時，次子安德魯王子及其妻子，還有孫子威廉王子仍在搭機趕往途中，至於另一名孫子哈利王子，則是在晚間6時46分抵達蘇格蘭。

為女王守夜10分鐘　安妮公主一身軍裝護靈柩！寫下王室女性新歷史
►女王移靈為何選「下午2時22分」？英媒曝2大原因　和女王父親有關
►威廉哈利同框「世紀和解」有望？　BBC：2兄弟已走上不同道路

◆「倫敦橋行動」展開

英國遵照「倫敦橋行動」安排女王逝世後10天，關於女王喪禮、國王繼位等儀式，計畫中部分的關鍵處，甚至是由女王生前拍板決定的。

▲▼女王的靈柩12日從荷里路德宮沿著皇家一里路移動至聖吉爾斯大教堂，兩旁擠滿圍觀民眾。（圖／路透）

▲女王的靈柩12日從荷里路德宮沿著皇家一里路移動至聖吉爾斯大教堂，兩旁擠滿圍觀民眾。（圖／路透）

英國女王靈柩9月11日上午10時從巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程，經過6小時車程後抵達愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），預計9月12日移往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）供蘇格蘭人民瞻仰。

▲▼已故英國女王的4名子女查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子12日為她進行「王子守夜」儀式，守在靈柩旁哀悼10分鐘。（圖／路透）

▲女王的4名子女查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子12日為她進行「王子守夜」儀式，守在靈柩旁哀悼10分鐘。（圖／路透）

接著9月13日晚間由皇家空軍自愛丁堡運抵倫敦諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至白金漢宮。9月14日下午，國王查爾斯三世引領隊伍，將女王靈柩由白金漢宮移靈至國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）。

女王的靈柩抵達倫敦後，靈車的長相也隨之曝光，據悉，這輛靈車是女王生前親自參與設計，並由捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）改裝，而且女王還貼心地在靈車裝上透明大窗戶，以便民眾可以清楚地看她最後一眼。

▲▼英女王親自設計的靈車曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王親自設計的靈車曝光。（圖／達志影像／美聯社）

◆民眾漏夜排25小時瞻仰

女王的靈柩移至西敏廳後，從倫敦時間9月14日下午5時起，全天開放24小時，直到19日早上6時30分為止，連續4天開放民眾前往瞻仰。

開放瞻仰後，成千上萬民眾自14日下午5時開始排隊，隊伍在當地17日凌晨已綿延至西敏廳8公里外的南華克公園（Southwark Park），等候時間來到25小時高點，從衛星空拍照都能看見民眾沿著泰晤士河畔，在白金漢宮、倫敦眼及西敏宮附近排隊，蜿蜒在倫敦最著名地標周圍的壯觀畫面。

▲▼倫敦排隊等待瞻仰女王的隊伍。（圖／路透）

▲倫敦排隊等待瞻仰女王的隊伍。（圖／路透）

最受矚目的就是英國足壇巨星貝克漢（David Beckham）竟未使用特權，而是低調戴著帽子、身穿西裝，獨自在隊伍中默默排了13小時，最後進入西敏廳後，望著女王的靈柩忍不住紅了眼眶，低頭用手抹去臉上的淚水。

貝克漢擠人龍排隊13小時　見女王靈柩哭了！一舉暖眾人
瞻仰女王隊伍「太空看得到」　衛星照曝壯觀人龍！至少排13小時
歷經109小時結束！瞻仰女王「逾40萬人徹夜排爆」　趕上最後一晚

◆2000貴賓出席國葬　全球領袖齊聚哀悼

女王靈柩於於9月19日上午10時44分（台灣時間17時44分）從西敏廳移往西敏寺（Westminster Abbey），國葬儀式於上午11時（台灣時間下午6時）舉行。儀式最後5分鐘，現場會演奏輓歌「最後崗位」（The Last Post），全英國默哀兩分鐘。

▲▼ 女王國葬／拜登夫婦進場。（圖／路透）

▲美國總統拜登偕夫人抵達國葬現場。（圖／路透）

國葬結束後，國王查爾斯三世（King Charles III）帶領王室成員，步行在女王靈柩後方，將女王送至威靈頓拱門（Wellington Arch），全程約45分鐘，再由靈車運至溫莎城堡，舉行王室私人葬禮。

女王國葬儀式中，最奇特的其中一幕，便是宮務大臣折斷白杖（breaking of the wand／stick）儀式，這是自伊莉莎白二世父親，國王喬治六世於1952年逝世舉辦國葬以來，首次進行的儀式，此前也從未公開給一般大眾；折斷白杖的儀式，象徵宮務大臣結束對君主的服務，也象徵女王伊莉莎白二世的時代結束，開啟的是查爾斯三世與他的宮務大臣的時代。

▲▼英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

►女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　伊莉莎白二世時代結束
►西敏寺外「民眾痛哭」流淚道別！全英國默哀2分鐘　女王國葬禮成
►參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖、元首、王室成員或政要 ，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

女王最終長眠地是溫莎城堡內的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）長伴父母及摯愛的丈夫菲利普親王身旁。

▲▼英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白女王與夫婿菲利普親王一起長眠於喬治六世紀念禮拜堂。（圖／達志影像／美聯社）

►女王一個人去遠方旅行了　英王室公布「最後致敬照」逼哭世人
►英國女王死亡證明曝光「揭駕崩時間、死因」　僅2人見到最後一面
►女王長眠摯愛身旁　白金漢宮公開「最後安息地」！將開放民眾參觀

◆查爾斯國王宣誓繼位

英國國王查爾斯三世（King Charles III）於英國時間9月10日上午10時（台灣時間10日下午5時）在倫敦聖詹姆士宮（The St James Palace）正式宣誓成為英國國王，在登基會議的第一階段，樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

接著由第一順位繼承人威廉、王后卡蜜拉、莫當特、大主教、時任首相特拉斯、上議院議員、國務重臣等人，輪流簽署文件；多名前任首相也都在台下觀禮，包含強生、梅伊、卡麥隆與布朗等。

►查爾斯國王宣誓繼位！威廉、卡蜜拉全程陪伴　聲明再提愛妻
►英國王室大洗牌！新繼位順序曝光　23位繼承人「最小才1歲」
►白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

查爾斯國王接著發表聲明，強調母親伊莉莎白二世是他無私奉獻的榜樣，「在執行賦予我的重任時，我也將我生命中剩下的一切奉獻給它。」同時，他也提到妻子卡蜜拉，「在所有這些事情上，我深愛的妻子始終支持我，讓我深受鼓勵。」

►更多2022回顧
裴洛西訪台掀轟動！中國「文攻武嚇」強烈譴責　美欲維護半導體利益
2022國際關注的6個人　引爆俄烏戰爭、台海緊張
安倍晉三遇刺亡震驚全球！「最挺台日首相」之死　扯出統一教黑幕　

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
ATM領錢中獎了！　小白單抽中「iPhone 14 Pro」
阿根廷女球迷「露奶慶祝」　正面新邪惡視角曝
郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了
LIVE／梅西班機降落機場！　消防車噴水柱迎接
魔獸坐板凳「後面長髮女超美」！　 IG神到了
快訊／台中50年老麵店大火！　火勢延燒5民宅
奪冠瞬間「阿根廷街頭直擊」　沉默3秒炸出歡呼太震撼
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅西串起整支球隊！7場比賽寫下7段感人故事　成就完美神話

阿根廷女球迷「露奶慶祝」！　新邪惡視角曝：雪乳上下猛搖

北韓官媒讚「有金正恩萬事成功」　洲際導彈試射是歷史性突破

2022全球道別！英女王辭世「國葬規模驚人」　開啟查爾斯國王時代

不能滑Tinder！俄百萬女富翁刊巨型廣告徵婚　成功釣到烏克蘭富翁

英國鈔票2024年改頭換面　查爾斯三世肖像新鈔設計曝光

世足奪冠瞬間「阿根廷街頭直擊」　沉默3秒炸出歡呼太震撼

摩爾多瓦警告　俄羅斯恐於2023年春天進攻

31歲台男遊北海道酒駕！　被捕還嗆警：你酒測儀準嗎？

自宅不想被看光？Google地圖1步驟　街景照可改「永遠模糊」

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

梅西串起整支球隊！7場比賽寫下7段感人故事　成就完美神話

阿根廷女球迷「露奶慶祝」！　新邪惡視角曝：雪乳上下猛搖

北韓官媒讚「有金正恩萬事成功」　洲際導彈試射是歷史性突破

2022全球道別！英女王辭世「國葬規模驚人」　開啟查爾斯國王時代

不能滑Tinder！俄百萬女富翁刊巨型廣告徵婚　成功釣到烏克蘭富翁

英國鈔票2024年改頭換面　查爾斯三世肖像新鈔設計曝光

世足奪冠瞬間「阿根廷街頭直擊」　沉默3秒炸出歡呼太震撼

摩爾多瓦警告　俄羅斯恐於2023年春天進攻

31歲台男遊北海道酒駕！　被捕還嗆警：你酒測儀準嗎？

自宅不想被看光？Google地圖1步驟　街景照可改「永遠模糊」

快訊／今增18死！本土+17080「比上周微降0.2%」

麥當勞明起調漲！他曬「麥當勞舊菜單」　網見5神物：小時候最愛

7網美連環爆私密片外洩！她「太有名擋不住瘋傳」辣模被點名：多話害了自己

深化台加交流　外交部將開設駐蒙特婁辦事處

梅西串起整支球隊！7場比賽寫下7段感人故事　成就完美神話

13歲少女公園野戰！住院病房內直接連結　父抓包男網友慘了

《灌籃高手》贏了《阿凡達2》　票房連3周冠軍…觀影特典藏驚喜

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

GOT7輪流登寶島！朴珍榮入伍前奔台　「一天2場饗宴」時間曝光

魚丁糸唱2場還不夠！　驚喜宣布明年小巨蛋「再加1場」時間曝

背背好癢！汪星人狂嚕沙發底　露超舒服表情媽笑：也太享受

國際熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

露營山崩活埋　母女泥中緊緊相擁過世

阿根廷奪冠…女球迷「露奶慶祝」恐要坐牢

民調「再也不旅行」前三名都亞洲　日本壓倒性奪冠

營地山崩　搜救犬立功找出6遺體

鬧鐘響幾次才醒？美研究：再睡5分鐘對身體有害

住院昏迷中產女！人妻甦醒後傻眼：怎麼多一個

梅西9歲一見鍾情　初戀愛妻相伴26年

慶祝阿根廷奪冠　男球迷「國旗卡車輪」勒死

阿根廷政府禁新生兒取名「梅西」　原因曝

奪冠瞬間！阿根廷街頭炸出歡呼太震撼

阿根廷女球迷「露奶慶祝」！新視角曝：雪乳猛晃

更多熱門

相關新聞

2022國際關注的6個人　俄烏戰爭、台海緊張

2022國際關注的6個人　俄烏戰爭、台海緊張

回顧2022年國際大事，不論是俄烏戰爭、裴洛西訪台、英國女王過世、安倍晉三遇刺等事件，均引起世界各地媒體高度關注。《ETtoday新聞雲》為您整理今年國際關注的6大人物。

威廉爆不滿哈利「對女王大不敬」

威廉爆不滿哈利「對女王大不敬」

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

英女王死因並非「年老」！新書揭露真實原因

英女王死因並非「年老」！新書揭露真實原因

英國女王生前「給威廉王子的親筆信」曝光

英國女王生前「給威廉王子的親筆信」曝光

關鍵字：

英國女王伊莉莎白二世

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面