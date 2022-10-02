　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

▲▼ 英國白金漢宮1日晚間發布最新官方照片。（圖／達志影像／newscom）

▲英國白金漢宮1日發布最新官方照片。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國白金漢宮1日晚間發布最新官方照片，可見國王查爾斯三世與王儲威廉站在中間，兩旁則是王后卡蜜拉及威爾斯王妃凱特，4人身穿黑色服裝，臉上掛著溫暖笑容，分析指出，這也意味著威廉與凱特走進王室核心。不過另個顯而易見的焦點是，哈利與夫人梅根並未參與其中。

綜合天空新聞等英媒報導，這張照片拍攝於英國女王伊莉莎白二世國葬的前一晚，也就是18日這天，拍攝地點為白金漢宮。依據照片，查爾斯一手插進口袋、一手從後方環抱卡蜜拉腰部，儘管面對著女王逝世的艱難時刻，但看起來似乎很放鬆。威廉雙手放在身前，凱特的手臂放在威廉身後。

分析指出，這張照片展現出，在英國女王過世之後，威廉與凱特給予國王查爾斯與王后卡蜜拉的支持。也有人認為，新的王室肖像照把威廉與凱特置於王室核心地位。王室專家認為，大眾接下來將會習慣查爾斯與威廉共同出席官方活動的場面。外傳威廉王儲將與查爾斯分擔部分職責，以便為73歲的查爾斯減輕負擔。

▲王儲威廉與王妃凱特9月22日出席葬禮後的第一個王室公務行程出席活動。（圖／路透）

在這張照片拍攝後不久，4人就在白金漢宮為各國元首舉行盛大招待會。這是查爾斯登基後第一個重大活動，也是白金漢宮有史以來舉辦世界領袖政要的最大規模聚會之一。

每日郵報指出，薩塞克斯公爵哈利王子與薩塞克斯公爵夫人梅根並未受邀參加這場活動，不在出席名單上，因為兩人已脫離王室生活，並非在職的王室成員。如今隨著白金漢宮發布最新官方照片，顯示出新的英國王室4人組合正在形成，也就是查爾斯、卡蜜拉、威廉與凱特。

►差別待遇！英女王駕崩2小時「哈利才獲通知」　死亡證明揭秘
►威廉、卡蜜拉心結未解！　英媒曝：她曾飆罵凱特不會教小孩
►作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」　這件事是關鍵

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
鄭家純「小腹肉腿無P驚人照」！　8年血淚變化對比曝
2寶人妻獨坐月子　神隱夫搞大小三肚喊：才做2次　
接掌大位3年　天道盟盟主「鐵霸」入監了
印尼球場「人踩人」增至174死！　總統下令調查
特休要週五還週一？眾人秒選「這天」爽炸　1招更狠：像放4天
16歲少女母要向水泥車求償！　駕駛喊冤這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方　進入中國市場傳談判破局

印尼球場「人踩人」釀174死！官員爆門票超賣4千張　總統下令調查

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

哈佛研究：瘦子硬減肥「易復胖+患糖尿病」！　曝最有效減重法

遭尼加拉瓜列不受歡迎人物　歐盟大使離境

收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方　進入中國市場傳談判破局

印尼球場「人踩人」釀174死！官員爆門票超賣4千張　總統下令調查

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

哈佛研究：瘦子硬減肥「易復胖+患糖尿病」！　曝最有效減重法

遭尼加拉瓜列不受歡迎人物　歐盟大使離境

收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

基隆+767！專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

蘇智傑膝蓋狀態不順　本季賽事確定不再上場

鄭家純「小腹肉腿無P驚人照」曝！抽脂3次+上百針肉毒　揭8年血淚變化

外交部與駐泰代表處大推左鎮二寮絕景　黃偉哲：歡迎親臨體驗美景與文化

女星愛用帆布包推薦！Jisoo愛牌很Q　EMIS碎花款孔曉振、庭沼珉都在背

柯文哲「若支持我也沒意見」　台灣基進不領情：遠離檳榔共主

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

新台幣重貶「牛肉麵變貴了？」　餐飲業：牛肉進口成本上漲

為阻玩命關頭在國境之南上演　警加強取締1個月開出90多張罰單

彭佳慧14歲「高顏值帥兒子」曝光！　親揭出道條件：不是媽媽是我就可以

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

印尼足球賽爆衝突　「人踩人」至少127死

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」畫面曝

俄27歲男歌手輕生　遺言「還沒準備好殺人」

女駕駛維修廠暴衝影片曝！　技師慘截肢雙腿沒了

英國王室最新官方照　不見哈利梅根

影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　撞5車拉他一起死

21歲正妹陳屍飯店房間！離奇死因曝光

炫富完悲劇！3千萬麥拉倫泡水被沖走

收復利曼！烏克蘭士兵熱舞畫面曝光

日本宮崎縣發生規模5.8地震　最大震度5弱

英男私奔烏克蘭妹！4個月分手　勸她回國了

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

為了救貓殺人　20歲女開車輾死虐貓男

印尼球場人踩人釀174死　門票超賣4千張

更多熱門

相關新聞

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

英國女王伊莉莎白二世9月8日駕崩後，查爾斯繼任為國王查爾斯三世，而卡蜜拉也在女王的支持下成為王后，但王室成員彼此不合的傳言也甚囂塵上。據外媒報導，卡蜜拉一成為王后，就決定大刀闊斧整頓皇室，將廢除「侍女」這個職務，這也是英國皇室百年來的傳統，認為皇室人員應該更加精簡。

英媒：卡蜜拉曾飆罵凱特不會教小孩

英媒：卡蜜拉曾飆罵凱特不會教小孩

作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」

作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」

差別待遇！英女王「過世2小時」哈利才獲通知

差別待遇！英女王「過世2小時」哈利才獲通知

哈利梅根脫離王室「提5協議」被女王狠拒

哈利梅根脫離王室「提5協議」被女王狠拒

關鍵字：

英國王室查爾斯卡蜜拉威廉凱特哈利梅根

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面