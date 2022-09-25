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女王長眠摯愛身旁　白金漢宮公開「最後安息地」！將開放民眾參觀

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世長眠於喬治六世禮拜堂。（圖／路透）

▲ 英國女王伊莉莎白二世長眠於喬治六世禮拜堂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，送葬儀式19日結束，安葬溫莎的聖喬治教堂，長伴父母及摯愛的丈夫菲利普親王身旁。白金漢宮24日公開喬治六世紀念禮拜堂內一塊石碑的照片，正是女王長眠之地，29日起將開放民眾進入，向女王致意。

根據CNN，女王靈柩19日國葬後運往溫莎堡聖喬治教堂，舉行私人葬禮過後，這塊刻上女王名字的碑石便設置於喬治六世紀念禮拜堂。碑石由比利時黑色大理石手工雕刻而成，以黃銅鑲嵌她的父母喬治六世及伊莉莎白王太后、女王和菲利普親王的名字，二對夫婦中間隔著嘉德勳章（Garter Star），名字旁都刻著生卒年。

菲利普親王去年4月逝世，最初下葬聖喬治教堂下方的皇家墓穴，直到女王去世後才轉移至喬治六世紀念禮拜堂。女王的妹妹瑪格麗特公主2002年去世，骨灰也葬在禮拜堂裡。

女王辭世後，包括溫莎堡在內的皇家居所都已關閉，不過溫莎堡將於29日重新開放，屆時大眾可進入參觀女王最後安息處。另根據皇家收藏信託（Royal Collection Trust），皇家居所部份區域已自22日起重新開放遊客參觀，包括白金漢宮的女王畫廊、荷里路德宮及蘇格蘭愛丁堡的女王畫廊。

女王國葬是英國君主葬禮首度透過電視直播，全英國逾2600萬人收看。應國王查爾斯三世要求，國葬結束後，王室將繼續為期一周的哀悼期。查爾斯已和王后卡蜜拉返回蘇格蘭，私下為女王哀悼。

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