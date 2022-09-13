為女王守夜10分鐘　安妮公主一身軍裝護靈柩！寫下王室女性新歷史

▲英國國王查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子12日進行「王子守夜」，圍著女王靈柩哀悼10分鐘。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

已故英國女王伊莉莎白二世12日靈柩抵達愛丁堡的聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）。女王膝下4名子女，新上位的國王查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子站在靈柩旁為她守夜10分鐘，身著軍裝的安妮公主成為英國史上首位參與「王子守夜」的女性。

根據《鏡報》等外媒報導，已故的英國女王與丈夫菲利普親王膝下4名子女12日聚首，遵循王室傳統舉行「王子守夜」（Vigil of the Princes）的儀式，他們分別站在靈柩的4個邊，自晚間7時20分起低頭哀悼10分鐘，神情嚴肅地守護著女王。查爾斯三世身穿蘇格蘭裙、安德魯王子著晨禮服，愛德華王子和安妮公主則穿上軍裝。

▲安妮公主12日身穿軍裝為母親伊莉莎白二世女王守夜，成為英國王室史上首位進行此儀式的女性成員。（圖／達志影像／美聯社）

其中72歲的安妮公主是英國王室中第一位參加「王子守夜」儀式的女性，具有歷史意義。報導指出，安妮公主除了是皇家海軍暨陸戰隊慈善機構的贊助人，同時也是皇家海軍樸茨茅斯總司令，是王室中唯一一位在國事場合中穿軍裝的女性成員。

▲已故英國女王的4名子女在愛丁堡聚首，為她守夜。（圖／路透）

報導補充，「王子守夜」是一項悠久的英國王室傳統，喬治五世國王1936年逝世與2002年伊莉莎白王太后的國葬期間都曾舉行這項儀式。目前伊莉莎白二世在愛丁堡的守夜儀式結束後，靈柩將停留在聖吉爾斯大教堂24小時，開放蘇格蘭人民瞻仰。

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