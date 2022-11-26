英女王死因並非「年老」！新書揭密真實原因：死於骨髓癌

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於今年9月8日過世。圖為女王移靈之前，蘇格蘭巴勒特 （Ballater）民眾就自發獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／CTWANT

儘管日前的正式文件載明，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）逝世是因為「年老」，不過身為已故菲立普親王（PrincePhilip）40年老友的傳記作家布蘭德雷斯（GylesBrandreth）卻在近日即將出版的新書中揭露，奪走96歲高齡英女王生命的其實是一種罕見的骨髓癌。

綜合《每日星報》和《鏡報》的報導，布蘭德雷斯在即將出版的新書《伊莉莎白：私人寫照》（Elizabeth: An Intimate Portrait）中揭露，女王生前幾個月雖飽受骨髓癌折磨，但仍忍著病痛執行公務，「我聽說女王患有骨髓癌，這可以解釋為何她會飽受疲倦、體重快速下降以及公眾熟知的『行動不便』等問題。骨髓瘤最常見的症狀是骨痛，尤其是骨盆和下背部，多發性骨髓瘤大多好發於高齡患者。」

▲菲立普親王（Prince Philip）的40年老友傳記作家布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）。（圖／達志／美聯社）

布蘭德雷斯補充：「目前，骨髓瘤還沒有已知的治愈方法，但有助於調節免疫系統的藥物，以及幫助防止骨骼衰退的藥物都可以減輕症狀，並將患者的預期壽命期延長數個月至2到3年。」

布蘭德雷斯還聲稱，伊莉莎白二世曾在去年丈夫菲利普去世後，告訴助手她將保持忙碌，但她還是因為病痛常常臥病在床。據說伊莉莎白二世在身體不適休養時，還會經常看BBC的經典警匪劇《反腐先鋒》（Line of Duty）來忘記疼痛。

不過一直到今年9月6日，伊莉莎白二世都還挺著身體，會見人生中的第15位英國首相特拉絲（Liz Truss），並正式任命她出任新職。不過，這時已經有更多媒體注意到，她手背上有大片瘀青。

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