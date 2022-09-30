英國女王死亡證明曝光「揭駕崩時間、死因」　僅2人見到最後一面

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，享耆壽96歲。如今時隔21天，蘇格蘭國家檔案館29日公布死因及確切時間，證實女王是因年邁逝世，而當時伴隨左右的，僅安妮長公主、現任國王查爾斯三世，其他親人則來不及見到女王最後一面。

綜合外媒報導，蘇格蘭國家檔案局（National Records of Scotland）公布伊莉莎白二世的死亡證明，詳述女王當地時間9月8月（四）下午3點10分（台灣時間晚間10點10分）在巴爾莫勒爾堡駕崩，死因僅載明「年邁」，並由安妮長公主簽署。

▲已故女王伊莉莎白二世的死亡證明。（圖／路透）

女王生前最後24小時，安妮長公主一直伴隨左右，死亡證明16日在蘇格蘭阿伯丁郡登記，如今已成為公開記錄。

從文件登錄時間來看，女王駕崩時，僅現任國王查爾斯三世、安妮長公主在側，次子安德魯王子及其妻子，還有孫子威廉王子仍在搭機趕往途中，至於另一名孫子哈利王子，則是晚間6點46分抵達蘇格蘭。

女王駕崩後3小時，白金漢宮在當地時間6點30分宣布此事。9月19日，英國舉行國葬，靈柩在倫敦進行最後巡禮後，經威靈頓拱門運往溫莎堡聖喬治教堂，最終女王與菲利普親王一同長眠在國王喬治六世禮拜堂。

▼女王伊莉莎白二世與丈夫一同長眠於喬治六世禮拜堂。（圖／路透）