女王一個人去遠方旅行了　英王室公布「最後致敬照」逼哭世人

▲英國王室貼出女王遠行照,作為最後的致敬。(圖/翻攝instagram@theroyalfamily)



記者吳美依/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)與世長辭,國葬典禮也於19日結束。英國王室在社群媒體上貼出一張女王登山遠行的照片,作為最後致敬。

照片中,女王包著頭巾、手拄登山杖,在如詩如畫的蘇格蘭巴爾莫勒爾(Balmoral)荒地野坡上踽踽獨行。貼文引用莎士比亞作品《哈姆雷特》(Hamlet)詩詞寫道,「『願成群的天使歌頌伴您長眠』,紀念女王陛下,1926-2022。」

《每日電訊報》報導,這張照片攝於1971年,由女王的表弟里奇菲爾德伯爵(Lord Lichfield)拍下,在此之前從未公開。

女王9月8日駕崩,享耆壽96歲,成為英國在位最久的君主,她充滿智慧及溫暖的形象,不僅是英國重要的精神象徵與寄託,如今也永存人民心中。

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq