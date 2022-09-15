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女王移靈為何選「下午2時22分」？英媒曝2大原因　和女王父親有關

▲▼ 女王靈柩14日下午以公開遊行方式，自白金漢宮移靈西敏廳。（圖／路透）

▲ 女王靈柩14日下午移靈西敏廳，民眾夾道觀賞遊行隊伍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日辭世，當地14日下午以公開遊行方式移靈西敏廳，由國王查爾斯三世為首的王室成員一路隨行。女王移靈選在下午2時22分的原因引發好奇，外界猜測可能是為向女王父親喬治六世國王致敬，也可能具有聖經意義。

女王靈柩14日下午2時22分（台灣晚間9時22分）自白金漢宮出發，遊行隊伍約38分鐘後抵達西敏廳，傍晚5時起接受公眾瞻仰。根據BBC，等待進入弔唁的隊伍截至台灣15日清晨已綿延近4公里，其中不乏從外地或海外趕到倫敦的民眾。

《每日郵報》報導，白金漢宮未透露安排在下午2時22分移靈的原因，外界猜測背後可能有聖經意義，或是為向喬治六世致敬。56歲的喬治六世國王1952年駕崩後，溫莎堡自下午1時27分至2時22分持續敲鐘56下，象徵他生命中的每一年。

此外，對部分基督徒來說，數字222在代表團結、愛與個人和上帝的關係上具有特殊意義，而女王本人不僅是虔誠信徒，也因君主身分擁有英格蘭教會最高領袖頭銜。耶穌基督普遍被指在下午3時死於十字架上，因此選在2時22分開始也可能是為確保可在這個時間到達西敏廳。

不過，王室傳記作家萊西（Robert Lacey）受訪表示，這項時間安排背後原因其實很簡單，就是為確保遊行隊伍在下午3時前抵達，「這經過謹慎計算，不是憑空而來，且我認為會考慮到後方跟隨的人數。」

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