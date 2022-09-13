威廉哈利同框「世紀和解」有望？　BBC：2兄弟已走上不同道路

▲威廉凱特、哈利梅根夫妻10日「世紀同框」，被外界視為和解的希望。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩後，威廉凱特、哈利梅根10日一同現身在溫莎城堡（Windsor Castle）外，欣賞獻給女王的鮮花，這場睽違2年多的「世紀同框」，被視為兄弟和解的希望。但BBC指出，「雖然這是一個團結時刻，但毫無疑問地，也是一個巨大分歧的時刻。這對兄弟走上了通往完全不同方向的道路。」

BBC報導，外界透過電視畫面，無法得知這是否只是一場表演，但大眾看見4人一起出現，展現哀悼王室的團結，顯然感到溫暖。至少有幾分鐘，4位王室成員合體回歸，迎合了社會大眾的情緒。

不過，女王駕崩後，威廉成為第一順位王位繼承人，將敏銳意識到擺在眼前的是什麼，與弟弟相比，也有了重要得多的新地位。他與妻子凱特、父王查爾斯三世、王后卡蜜拉也將成為王室核心團體。

而哈利王子則走上非常不同的另一條路，他與太太梅根及孩子住在加州，從事媒體投資與慈善活動，必須在仍屬於王室成員的同時，打造自己的「後王室生活」。但雖然他們能引起大眾很高的興趣，卻不總是正面的，似乎正與盤旋頭頂的媒體龍捲風（media tornado）共存。

▲各界都很好奇，2夫妻合體現身，究竟是和解的希望，或者只是休戰。（圖／路透）



《每日郵報》也提問，這個罕見團結時刻所代表的，是否不只是象徵意義，「這是和解、和解的開始，或者僅僅是休戰？」王室消息人士指出，2對夫妻合體絕非國王查爾斯三世的指示或安排，而是威廉提出的邀請，因為他認為，在這個舉國哀悼的時刻，出於對女王的尊敬，必須展現出團結。

不過，外界最好奇的是，兄弟和解可能性有多大？另一名知情人士認為，「很渺茫，但並非不可能。問題是，他們過去2年來幾乎沒有說過話，雙方都感到憤怒及悲傷，並且希望對方道歉。」