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裴洛西訪台掀轟動！中國「文攻武嚇」強烈譴責　美欲維護半導體利益

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

回顧2022年度大事，其中影響台灣、海峽兩岸，乃至於國際社會甚鉅的莫過於裴洛西訪台，為數十年來美國最高層級官員來台，證明台灣在美國西太平洋戰略的重要性地位，《ETtoday新聞雲》為您整理事件發生始末與未來展望。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月出訪亞洲，依序巡訪新加坡、馬來西亞、台灣、南韓、日本，原先台灣並不在公開行程名單之列，不過隨著訪台計畫曝光，也觸怒北京當局的敏感神經，8月2至3日訪問台灣，成為斷交後第2位任內訪台的眾議院議長。裴洛西前腳剛離開台灣，中國解放軍旋即進行軍演，飛彈甚至墜落在日本專屬經濟海域，兩岸緊張情勢一觸即發。

隨著半導體產業鏈環境不穩、而美國又希望能主導半導體產業鏈秩序，身為半導體主要生產國的台灣在國際社會的地位上愈趨重要，任何圍繞台灣的戰爭都恐將導致全球經濟崩盤，甚至引起美國與其盟友捲入與中國軍隊的直接對抗。

其實，隨著美中兩國關係愈趨競爭，加上中國有意在南海、西太平洋擴大軍武力量，成為美國有意重返亞洲的因素之一，原本裴洛西有意於今年4月在赴日後訪問台灣，不過因確診新冠肺炎而作罷，直到今年6月下旬我國立法委員林昶佐赴華府時力邀裴洛西完成原定的訪台之旅。

而裴洛西訪台與否，的確是今年7月火熱的國際時事議題，儘管美國國務卿布林肯曾向中國外交部長王毅事先知會裴洛西訪台消息，還是招致北京當局不滿。7月底，美媒《NBC》在報導提及裴洛西亞洲出訪行程，當時台灣只被列為「暫定」，不過直到8月1日，美媒《CNN》引述台美官員說法，透露裴洛西預計在台停留一晚。

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國眾議院議長裴洛西8月2日晚間抵台。（圖／達志影像／美聯社）

回顧裴洛西訪台前夕，美國總統拜登甚至在言論上採取不支持裴洛西訪台的立場，他表示，「軍方認為現在並非是好主意，但我不清楚訪台狀況如何」；白宮國安顧問蘇利文等多名官員則表達擔憂。至於美國前總統川普，則多次稱裴洛西訪台之舉「愚蠢至極」，認為只會招致北京當局更強硬的軍事舉措。前段敘述，顯示出美國國內對於裴洛西訪台與否，存在著相當大的歧見。

至於中國國家主席習近平7月28日在2小時通話中向拜登呼籲，應勸阻裴洛西訪台；不過拜登則表示，「我無法阻止另一個美國公民的人生自由，且總統也不該干涉國會運作。」 

裴洛西8月2日晚間10時44分抵達松山機場，推特發文表示，「美國堅定支持台灣2300萬人民」，且強調中美外交政策原則沒有改變。次日，裴洛西先是陸續拜訪美國在台協會、立法院，接著前往總統府獲中華民國總統蔡英文接見，獲頒「特種大綬卿雲勳章」，她向蔡強調此次來訪著重在43年前美國國會通過《台美關係法》，承諾與台灣站在一起，推動台美繁榮夥伴關係。

裴洛西雖然在台灣僅停留20小時，並旋風飛抵南韓京畿道烏山空軍機場，但其造成的風暴卻嚴重影響國際情勢發展。中國除了進行文攻武嚇，透過駭客癱瘓車站、超商電子螢幕，散播批評裴洛西「竄台」的訊息，還在台灣周邊海域進行軍演，多次派遣軍機騷擾鄰近空域，甚至發射導彈時更墜落在日本專屬經濟海域，引發日本當局嚴重抗議，而中國海關總署更宣布禁止進口台灣100多間食品、茶葉、農漁品等，作為制裁行動。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲總統蔡英文8月3日在總統府接見裴洛西，並授予特種大綬卿雲勳章。（圖／路透）

裴洛西抵達南韓後，雖然獲南韓國會議長金振杓接待，但南韓總統尹錫悅卻以放暑假為由，不願接見裴洛西，最後才決定與裴洛西透過電話聯繫。韓媒認為，首爾當局對於裴洛西從台灣飛抵南韓感到相當震驚，尹錫悅此舉無非是不想觸怒北京當局的敏感神經。而首爾當局此舉，更嚴重影響日後南韓在美國國會通過《通膨削減法案》上，針對南韓產製電動車從優惠名單中被排除一事上的對美談判。

《路透社》指出，雖然美國和大多數國家一樣，與台灣之間並無存在正式外交關係，但從《台灣關係法》規定，美國有義務為台灣提供自衛手段，且雖然長期以來華府一直堅持「戰略模糊」政策，但拜登9月受訪時明確表示，若中國攻取台灣，則美軍將負責保護台灣，為其在台海議題上最為明確的表態。

報導點出美國在台海議題上立場愈趨明確的一大因素，是因為台灣為全球半導體最主要的生產國，一旦台灣捲入任何與存亡危機有關的戰爭，則恐怕導致全球經濟崩盤。

報導分析，裴洛西訪台後，反中情緒與援助台灣的態度持續在美國政壇升溫，甚至成為朝野兩大黨的主要共識，包括共和黨新控制的眾議院也是如此。下屆眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy，共和黨）若步上裴洛西後塵出訪台灣，則台海兩岸，以及華府與北京之間的關係恐將迎來更激烈的對立。

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