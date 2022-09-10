查爾斯國王宣誓繼位！威廉、卡蜜拉全程陪伴　聲明再提愛妻

▲查爾斯國王宣誓繼位，王后卡蜜拉、王儲威廉全程陪伴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）將於英國時間10日上午10時（台灣時間10日下午5時）宣示繼位成為英國新君主。他在王后卡蜜拉、第一順位繼承人威廉的陪同下簽署誓言。查爾斯國王也在聲明中再次提到妻子卡蜜拉。

▲▼查爾斯國王宣誓繼位。（圖／達志影像／美聯社）



查爾斯三世10日在倫敦聖詹姆士宮（The St James Palace）正式宣誓成為英國國王，在登基會議的第一階段，樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。

▲查爾斯國王登機會議，前任首相幾乎全到場。（圖／路透）



接著由王儲威廉、王后卡蜜拉、莫當特、大主教、首相特拉斯、上議院議員、國務重臣等人，輪流簽署文件；多名前任首相也都在台下觀禮，包含強生、梅伊、卡麥隆與布朗等人。

查爾斯國王在第二階段中，宣示維護蘇格蘭教會安全，蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）也在宣誓書上簽字。

查爾斯國王接著發表聲明，強調母親伊麗莎白二世是他無私奉獻的榜樣，「在執行賦予我的重任時，我也將我生命中剩下的一切奉獻給它。」同時，他也提到妻子卡蜜拉，「在所有這些事情上，我深愛的妻子始終支持我，讓我深受鼓勵。」