我家被拆了！恐怖工地害7棟透天變「比薩斜塔」　高市府曝回家時間

▲高雄市自強一路83巷工地開拆，目前已全數拆除完畢。（資料圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區自強一路83巷於今年8月因施工發生路面坍塌，導致7棟建物被列危樓應拆除。近日住戶高掛布條指「我家被拆了，我們甚麼時候才能回家？」對此，工務局表示，目前已有4戶簽署和解書於原址重建，並於2年後完工，另有3戶則尚未達成和解。

工務局表示，自工地災變發生，工務局會同法制局主動邀集起、承、監造人召開多次工地協調會議，積極協調和解重建事宜，受損戶中已有4戶簽署和解書。

▲高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（資料圖／記者賴文萱攝）

▲市值千萬以上的透天厝變成比薩斜塔。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

工務局指出，針對已達成和解住戶，建商除同意原址重建外，預計興建期程約2年完成；另未能達成和解住戶，因住戶和解條件，雙方協商條件落差大，需另行安排時間、調解委員會討論、雙方律師協議及持續溝通和解事宜。

工務局強調，對於目前未能達成和解條件之住戶，因雙方對於和解時間、內容及條件等尚無共識，工務局除督促起、承、監造人針對受損戶提出之要求積極協調處理，以達成共識和解條件，另對於建築工地周邊監測持續要求監控。