快訊／高雄街頭隨機砍人！怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

▲ 高雄市警察局楠梓分局。（圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區慈雲寺旁邊出現一名怪客，身上藏4把刀，隨機攻擊機車騎士，目擊網友立刻po文提醒民眾要注意；據了解，目前警方已經前往處理，看到員警時，這名男子還跑給警方追，最後自己摔倒被壓制，被帶回派出所，稍後警方會有完整說明。

網友po文提醒表示，19日清晨6點48分已經報警，但他還是上來提醒大家一下，「一位帶鴨舌帽的男生，個子小小的，穿牛仔外套，雙刀藏在外套裡面，見人騎摩托車經過就砍，都沒砍中，路人經過他旁邊他都沒動作，應該是只攻擊騎機車的，地點就在慈雲寺旁邊往82重劃區。」

▲警方在他身上搜出的4把刀械 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

19日上午10點20分，警方作出說明，楠梓區慈雲橋在早晨6時50分驚傳男子拿刀外出，在橋邊被民眾發現報警，警方獲報後迅速趕赴現場，發現一名約30歲的男子身上攜有4把刀，嫌犯馬上被警方逮捕，所幸均無人受傷，本案朝違反社會秩序維護法與入出國及移民法等偵辦。

據了解，男子是一名30歲越籍阮姓失聯移工，從楠梓慈雲橋攜械走至楠梓新路一家早餐店，看到員警之後，就拔腿狂奔直到楠梓新路261巷內，阮男跌倒，員警順勢將他壓制並且上銬，同時在他身上查獲攜帶菜刀兩把、兩把水果刀。

